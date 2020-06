Il video di Stefano al mare e la risposta esilarante di Valeria Graci

editato in: da

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la telenovelas infinita e sempre più intricata. Mentre sui media rimbalzano illazioni e gossip, con presunti terzi incomodi e testimonianze di amici e colleghi, i diretti interessati sembrano aver avviato un gioco misterioso di post e messaggi subliminali, con poesie lasciate a libera interpretazione, frasi sibilline e foto sensuali ed enigmatiche.

“Irse lejos, volviendo más fuerte Siempre más fuerte”, “Andare via, diventare più forte Sempre più forte” scrive Belen su Instagram il 10 giugno, mentre solo 5 giorni fa aveva accompagnato una sua foto ad occhi chiusi ad una poesia che sembrava essere la ricerca di un avvicinamento. O forse un atto d’accusa (“Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici..)

Mentre Stefano, che si trova a Napoli, posta video e foto delle sue escursioni in barca, in solitaria o insieme alla sorella e alcuni amici, a guardare a guardare l’orizzonte. E, forse simbolicamente, il futuro.

L’ultimo video postato sul suo account Instagram lo vede di schiena osservare assorto il mare, cullato dallo sciabordio delle onde. E tra i vari e soliti commenti ( “Torna insieme a Belen, ti prego” “Che hai combinato?”) ne spicca uno, finalmente ironico e “sdrammatizzante”. Valeria Graci, del duo comico Katia e Valeria, scrive a commento del video:

Smettila di mandarmi questi messaggi subliminali… il mare… il silenzio, il dondolio delle onde… ti ho già detto che sono impegnata Stefano! Per favore non mettiamoci nei casini sennò poi deve lavorare troppo

Lo stesso Stefano ha replicato con un cuore e un sorriso. L’ironia, e una risata, ci (e li) salverà.