Belen Rodriguez e Stefano De Martino: a dividerli un “segreto inconfessabile”

editato in: da

A dividere Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sarebbe un “segreto inconfessabile”. A svelarlo è Novella 2000 secondo cui la crisi fra la showgirl argentina e il conduttore sarebbe iniziata diversi mesi fa, causata da un problema che solo gli amici più stretti e le famiglie conoscono. Dopo una lunga lontananza e quello che sembrava un addio definitivo, lo scorso anno Belen e Stefano avevano annunciato il ritorno di fiamma. Una vera e propria favola la loro, raccontata su Instagram e coronata dal sogno di avere un secondo figlio dopo il piccolo Santiago.

Solo qualche settimana fa, De Martino raccontava a Domenica In le giornate in casa con la moglie, mentre lei svelava di aver ritrovato l’intesa con l’ex ballerino di Amici. Cosa è successo? Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stata una lite, sentita da tutti gli inquilini dell’elegante palazzo in cui abita la coppia. Gli attriti sarebbero nati a causa della gelosia di Belen e del comportamento di Stefano, ma anche per via della famiglia dell’argentina, forse troppo presente nella vita dei due innamorati. In queste ore però spuntano nuovi dettagli, svelati da persone particolarmente vicini ai coniugi Rodriguez-De Martino.

“Molti amici dicono che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile”, si legge su Novella 2000. Di cosa si tratta? Difficile dirlo, visto che Belen, dopo lo sfogo di qualche giorno fa, si è chiusa nel silenzio. La modella sta affrontando questo periodo complicato sforzandosi di sorridere, circondata dalla famiglia e dall’affetto degli amici, in particolare di Mattia Ferrari. L’art director ed esperto di moda è comparso spesso nelle sue Instagram Stories, fra chiacchiere, pizza e serate con Santiago, così tanto che la showgirl è stata costretta a chiarire i loro rapporti, indicandolo solo come un amico.

Nel frattempo Stefano De Martino è a Napoli dove sta registrando le nuove puntate di Made In Sud. Il conduttore si è rifiutato di commentare la crisi con la moglie ed è deciso a concentrarsi sul lavoro. Qualche giorno fa però non era sfuggita una foto pubblicata dall’ex ballerino su Instagram che sembrava una frecciatina nei confronti di Belen, cancellata poco dopo.