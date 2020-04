Domenica In, Mara si imbarazza con Arbore e De Martino svela cosa fa Belen

editato in: da

Mara Venier, i 69 anni della regina della tv (che non molla mai)

Anche questa settimana la puntata di Domenica In ha voluto portare un po’ di gioia e spensieratezza agli italiani, senza però tralasciare l’informazione e l’approfondimento. La padrona di casa, Mara Venier ha iniziato la puntata sottolineando che il suo obiettivo, come ogni domenica, fosse quello di aprire delle finestre sul mondo in questo momento di isolamento forzato. E per farlo, ha invitato (virtualmente) nel suo salotto tanti ospiti.

Il primo è stato Renzo Arbore: un inizio esilarante per Domenica In, che ha visto la Venier e il suo ex fidanzato storico scambiarsi battute e rievocare ricordi sul loro passato insieme. Tra una risata e un appello al pubblico, la Venier ha rivelato un dettaglio su Arbore:

Sono preoccupata perché tu non sai fare la spesa. Non scorderò mai di quando eravamo fidanzatissimi… ti chiesi il latte per un caffellatte al mattino. Era scaduto da undici mesi! Ora cosa mangi, dato che sei uno scapolone?

Arbore ha però tranquillizzato l’ex fidanzata, salvo poi imbarazzarla con una battuta sul suo décolleté: ironizzando sui movimenti del microfono, il cantante ha invitato la signora della domenica di Rai 1 a muoversi un po’ meno. La Venier, però, non si è fatta intimidire e ha risposto a tono, fingendo dei problemi di collegamento e facendo ridere l’ex.

Spazio poi alla riflessione quando Mara ha mostrato il videomessaggio di Roby Facchinetti. Il cantante dei Pooh è molto provato da questo periodo: già nella scorsa puntata si era particolarmente commosso, parlando dei suoi lutti e di come veda la sua città in ginocchio.

Tuttavia, ha creato una canzone intitolata Rinascerò, rinascerai che è un inno alla vita. E proprio dopo averla ascoltata, Mara ha lanciato un accorato appello al suo pubblico:

Dobbiamo essere forti. Bisogna pensare che oggi dobbiamo stringere i denti, dobbiamo tenere duro. E pensare al domani. Perché c’è un domani. Anche se in questo momento così duro sembra lontano, il domani c’è. È dietro l’angolo, dobbiamo fare la nostra parte.

Ad alleggerire di nuovo i toni ci ha pensato Stefano De Martino. Il ballerino, che è uno dei “nipoti” preferiti di Mara, ha esordito presentando la sua nuova passione: la tromba. La Venier lo ha dunque invitato a eseguire un pezzo, che effettivamente il ballerino ha suonato in maniera impeccabile.

Peccato, però, che fosse uno scherzo: De Martino stava infatti suonando in playback, e la Venier si è sciolta in una risata dopo averlo scoperto. Dopo questo piccolo siparietto, Mara ha chiesto a Stefano cosa facesse la moglie Belen Rodriguez durante questa domenica di quarantena, dato che non compariva in collegamento. E De Martino ha subito svelato l’arcano:

È a prendere il sole in balcone, per la gioia di tutto il vicinato. Stanno tutti affacciati, pensa un po’ te!

De Martino ha poi mostrato la foto della bellissima consorte in bikini. Infine, Mara ha mandato in onda un video tributo alla coppia, prima di salutare Stefano e proseguire con la puntata, che ha incluso gli interventi speciali di altri ospiti, tra cui Katia Ricciarelli, Vittorio Grigolo, Max Biaggi e anche il Professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.