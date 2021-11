Zelig, la Incontrada al fianco delle donne: le sue parole contro la violenza

Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Seconda e penultima puntata per questa speciale edizione di Zelig, di nuovo in onda per celebrare i venticinque anni dal primissimo appuntamento. E per festeggiare nel migliore dei modi, è tornato non solo nella sua casa storica, il Teatro degli Arcimboldi a Milano, ma anche con la coppia di conduttori probabilmente più amata, quella formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Zelig, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio più uniti che mai

“Insieme tutto è meraviglioso”, così ha scritto Vanessa Incontrada, riferendosi a Claudio Bisio, sui suoi social dopo la puntata della scorsa settimana. Ed, effettivamente, i due sono tornati sul palco più uniti e in sintonia che mai, proprio come se i dodici anni che sono passati dall’ultima edizione che hanno guidato insieme non fossero mai passati veramente.

Sul palco del Teatro degli Arcimboldi, anche grandi nomi, alcuni nuovi nel mondo di Zelig, altri invece dei veri e propri volti storici dello show, come Ale e Franz, Gene Gnocchi, Gioele Dix, Albertino, Marta e Gianluca, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Massimo Bagnato, Flavio Oreglio, Antonio Ornano, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni, Ippolita Baldini, etc.

Vanessa Incontrada, il messaggio contro la violenza sulle donne

Vanessa Incontrada è sicuramente una protagonista indiscussa dello storico programma di Canale 5. Apparsa sul palco con un meraviglioso tubino in pizzo, con trasparenze lungo tutte le maniche e un’ampia scollatura, ha attirato fin da subito l’attenzione.

Per lei, però, è essenziale aprire con un messaggio importante. E così, per un attimo si è fatta seria e, con un paio di scarpette rosse di fronte, ha voluto celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, inviando un messaggio a tutte coloro che si ritrovano a vivere a situazione di forte difficoltà:

Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e io – ha dichiarato la Incontrada – volevo dire a tutte le donne che vivono questa situazione di continuare a lottare di denunciare i maltrattamenti di circondarsi di persone che vogliono loro bene e, soprattutto, che le fanno sorridere.

Perché ridere fa bene all’anima, anche nei momenti più bui. Ed è proprio per questo che, probabilmente, la Incontrada è particolarmente affezionata a Zelig, un programma il cui scopo è, innanzitutto, quello di strappare un sorriso al pubblico e regalare qualche ora di spensieratezza e allegria.