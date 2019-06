Chi è Angelo Pisani, il marito di Katia Follesa

editato in: da

Angelo Pisani è il comico che ha conquistato il cuore di Katia Follesa, diventando suo marito.

In molti lo ricorderanno come uno dei protagonisti del duo Pali e Dispari, alcuni oggi lo riconducono inevitabilmente al matrimonio con la Follesa, ma Angelo Pisani è un’artista a tutto tondo che nel corso degli anni è cresciuto e ha saputo mettersi in gioco.

Classe 1979, occhi e capelli castani, figlio unico. Nasce a Milano nel 1979 e, dopo aver terminato gli studi in ragioneria, frequenta l’Università per studiare lingue straniere. La sua forte passione per la comicità e il mondo dello spettacolo, lo porta alla scelta di iscriversi, all’età di vent’anni, al Laboratorio Scaldasole di Milano insieme all’amico di sempre Marco Silvestri. Da questa esperienza nasce il duo Pali e Dispari che lo consacra a comico.

Non ci è voluto poi molto affinché il Pisani finisse sotto i riflettori del programma tv Zelig, da questo momento in poi il successo è stato inevitabile e l’uomo è diventato uno dei simboli della comicità italiana.

Nonostante la carriera e gli impegni lavorativi, Angelo è riuscito a trovare l’amore proprio con la sua collega Katia Follesa, i due oggi hanno una splendida bambina.

Forse, i loro destini erano segnati, infondo anche la Follesa è stata acclamata come comica dal grande pubblico proprio all’interno del programma Zelig con il duo di successo Katia & Valeria che le ha regalato grande popolarità.

Il Pisani, ha conosciuto l’attrice e comica italiana, proprio mentre lui frequentava un laboratorio teatrale e lei era tra il pubblico. Tra i due è scattato l’amore, oggi infatti la loro unione come coppia è consacrata dalla presenza di Agata, la dolce bimba nata nel 2011.

Proprio dopo la nascita della figlia, Angelo avrebbe ricevuto un’offerta di lavoro piuttosto allettante che però, l’avrebbe tenuto lontano da casa per due anni. Così, il comico ha scelto di rinunciare e di restare al fianco della figlia, mentre la madre era impegnata in un tour.

Progetti per il futuro? Per il momento il comico italiano ha confessato di sognare una famiglia numerosa con la sua Katia e noi, glielo auguriamo di cuore.