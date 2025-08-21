Katia Follesa “innamoratissima” dell’attore di Mare Fuori, “l’ha presentato in famiglia”

La comica bergamasca avrebbe ritrovato l’amore accanto a Vincenzo Ferrera e l'avrebbe presentato anche al suo ex compagno storico, Angelo Pisani

IPA Katia Follesa

Novità nella vita privata di Katia Follesa. Dopo diciotto anni insieme al comico Angelo Pisani, padre di sua figlia Agata, la travolgente attrice e conduttrice starebbe ora frequentando Vincenzo Ferrera, uno degli attori della serie tv cult Mare Fuori. L’attore palermitano presta il volto a Beppe fin dalla prima stagione ed è amatissimo dai fan. E ora anche da Katia che, secondo i beninformati, avrebbe perso la testa per lui.

Katia Follesa insieme a Vincenzo Ferrera di Mare Fuori

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi la storia tra Katia Follesa e Vincenzo Ferrera sarebbe così seria al punto che l’attrice avrebbe deciso di presentare ufficialmente l’attore al suo ex compagno storico Angelo Pisani, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto dopo la loro rottura.

Una scelta non da poco: una vera e propria dimostrazione d’amore, verso Ferrera, e di affetto, verso l’ex e padre di sua figlia Agata. Anche la ragazzina, nata nel 2010, avrebbe già conosciuto il nuovo compagno della mamma.

“Angelo Pisani – si legge sulla rivista – che è ancora emotivamente molto legato alla ex, pare aver accettato l’ingresso in famiglia del nuovo fidanzato di Katia anche e soprattutto per amore della loro figlia”.

I due comici si sono lasciati lo scorso anno dopo diciotto anni insieme e svariate crisi. “Per molti la separazione non è rosea perché c’è una frattura, nel nostro caso è stato propedeutico per tutelarci. Abbiamo capito che c’erano delle difficoltà a stare insieme, dettate da una comunicazione distorta di nostri irrisolti”, aveva raccontato Katia in un’intervista a Verissimo.

In passato aveva affrontato anche un percorso di terapia di coppia: “Nonostante la terapia di coppia, non volevamo andare avanti per avere davanti a noi un’immagine di tensione e, a volte, di ansia. Per questo abbiamo deciso di percorre strade differenti”.

Katia Follesa e Angelo Pisani rimangono però sempre una famiglia per la loro adorata Agata: “Angelo è un papà meraviglioso che c’è per sua figlia, ma anche per la sua ex compagna”.

Chi è l’attore Vincenzo Ferrera

Classe 1973, palermitano, Vincenzo Ferrera ha costruito tutta la sua carriera a teatro. Dopo anni di gavetta, prima con il Gruppo della Rocca e poi presso la Scuola del Teatro Biondo di Palermo, ha cominciato a lavorare in una serie di fiction – da Un posto al Sole a Don Matteo – fino ad arrivare al ruolo che gli ha regalato la grande popolarità, quello dell’educatore Beppe Romano in Mare Fuori. Di recente è stato anche nel cast di: Sopravvissuti, Noi siamo leggenda, Belcanto.

La vita privata di Vincenzo Ferrera è sempre stata avvolta nel massimo riserbo, non si conoscono dettagli del suo vissuto. Così come sono ancora avvolti nel mistero le circostanze del suo incontro con Katia Follesa. I due si frequenterebbero dall’inizio di quest’anno, tanto che lei ha addirittura menzionato lui nei ringraziamenti post Festival di Sanremo.

Katia è stata infatti co-conduttrice di una delle serate guidate da Carlo Conti. “Grazie a Vincenzo, “uscire i sentimenti” (so che stai ridendo) come solo tu sai fare mi fa gioire!”, aveva scritto lei su Instagram, non nascondendo un certo entusiasmo.

La coppia sarebbe stata poi avvistata fuori da un cinema romano e in vacanza in Val d’Orcia ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali su questo sentimento nato da poco ma che sembra già molto solido e profondo.