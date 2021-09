Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in tv e omaggia Raffaella Carrà

editato in: da

Bianca Guaccero spegne 40 candeline, carriera, vita privata e figlia

Bianca Guaccero torna in tv con Detto Fatto e omaggia Raffaella Carrà. Dal 13 settembre la conduttrice tornerà al timone della trasmissione in onda su Rai Due. Per la Guaccero si tratta del quarto anno alla guida dello show che in passato era stato lanciato da Caterina Balivo. Un traguardo importante che sarà seguito da diverse novità.

“Un traguardo personale – ha svelato Bianca all’Ansa -: quando ho iniziato non avevo idea di quanto sarebbe durata. Alla fine della stagione mi sembra sempre difficile staccarmi, abbiamo un bel gruppo unito, mi manca l’adrenalina che vivo tutti i giorni in onda e soprattutto il contatto col pubblico. Ho una sana dipendenza, quella di sentirmi parte di un progetto grande che unisce le persone”.

Anche nella nuova edizione di Detto Fatto ad affiancare la presentatrice ci saranno volti molto amati del programma, da Carla Gozzi a Gianpaolo Gambi sino a Jonathan Kashanian. La prima puntata sarà dedicata interamente a una persona molto importante per la Guaccero: Raffaella Carrà. Proprio qualche tempo fa la conduttrice chiamò in studio, nel corso di una puntata di Detto Fatto, complimentandosi con lei e facendola commuovere.

“Sembrava un film ed era la mia vita – ha ricordato la presentatrice -: con quella telefonata, fatta in maniera gratuita e spontanea, Raffaella mi ha regalato una cosa che capita poche volte, quel varietà che lei in persona mi disse che potevo fare, io l’ho studiato per anni, così come ho visto ogni cosa che la riguardava. Fare uno spettacolo come quelli che si facevano in tv anni fa è il mio obiettivo: sogno un varietà tutto mio, e oggi la vivo in modo più consapevole grazie a Detto fatto che considero una vera università dell’intrattenimento, perché non si può certo andare allo sbaraglio”.

La Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, è stata fondamentale nella carriera di Bianca. “Per me Raffaella Carrà è importante, a lei devo l’inizio della mia capacità di sognare di fare questo mestiere – ha confidato -. È il mio mito, a due anni prima di parlare cantavo già le sue canzoni. Apriremo la nuova edizione di Detto fatto con lei: se siamo qui è anche per merito suo”.