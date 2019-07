Arisa si rasa i capelli. E su Instagram si scatena la polemica

editato in: da

Arisa: look e foto private

Arisa cambia di nuovo look e si rasa i capelli a zero.

La cantante pubblica una sua foto su Instagram col taglio radicale e i fan si scatenano tra apprezzamenti e critiche. C’è chi la trova splendida e chi invece boccia decisamente la testa rasata a zero:

Anche con i capelli rasati sei ùna donna da sposare. Sei il top della realtà piu vera

Qualcuno la paragona a Sinead O’Connor, celebre per la sua testa rasata. E il suo look viene celebrato come un taglio da dura, da vera rocker. Altri invece proprio non possono vederla così: “Per carità con quei capelli”. E non mancano le solite critiche pesanti e inopportune. Arisa però proprio non ci sta ad essere insultata e a chi non piace il suo aspetto suggerisce di “armami per quello che sono dentro. E prova a fare così con tutte le persone che incontri”.

La cantante, al secolo Rosalba Pippa, non è la prima volta che si propone con questo taglio estremo. Lei stessa tempo fa ne aveva spiegato il motivo. Arisa soffre di un disturbo noto come tricotillomania che porta chi ne soffre a strapparsi i capelli, soprattutto quando si è sotto stress.

Questa volta a giustificare la scelta di stile della cantante sono alcuni fa che sul suo profilo Instagram ricordano a chi non apprezza la sua pettinatura il vero motivo che l’ha spinta a tagliarsi di nuovo i capelli.

L’unica volta che il look di Arisa ha messo tutti d’accordo è stato quando ha deciso di presentarsi con le extension, in una versione più sensuale e meno da “maschiaccio”. Ma intanto anche questa volta sui social fa il pieno di like.