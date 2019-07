Meghan Markle esaurita: sta commettendo troppi errori

editato in: da

Meghan Markle in congedo maternità: tensioni ed errori

Meghan Markle è evidentemente sotto pressione. E la dimostrazione sta nei troppi errori commessi ogni volta che ha interrotto il congedo maternità.

Da quando ha sposato il Principe Harry, la Duchessa del Sussex è salita su una giostra che non si arresta mai. Molteplici impegni, tensioni a Palazzo, il rigido protocollo di Corte, le critiche, i media onnipresenti, la gravidanza… E l’arrivo del primo figlio, Archie, hanno messo a dura prova Meghan. A tutto questo si deve aggiungere la nuova iniziativa benefica che lei e il marito stanno per intraprendere, dopo essersi separati dalla Royal Foundation, ora gestita solo da William e Kate Middleton.

I Duchi del Sussex hanno infatti annunciato sul loro profilo Instagram che il loro progetto riguarda la promozione dell’ambiente e della comunità e ha a che fare con il viaggio che faranno in Sudafrica il prossimo autunno. Per quella data sveleranno di cosa si tratta esattamente.

Insomma, tanta carne al fuoco che sembra davvero aver esaurito Meghan, quasi sull’orlo di crollare. Il piccolo Archie è nato il 6 maggio scorso. Da allora Lady Markle si è mostrata in pubblico in diverse circostanze e sempre ha commesso qualche passo falso o ci sono stati problemi con Harry.

Alla prima del Re Leone

Alla prima europea del Re Leone, Meghan si è presentata con un abito nero di Jason Wu, sbagliatissimo. Troppo stretto sul décolleté, le faceva un terribile difetto e il taglio in vita esaltava le curve ancora arrotondate dalla gravidanza.

Alla partita di polo

Meghan si è presentata alla annuale partita di polo per beneficenza con un camicione verde extra large che si è dimostrato un altro errore di stile. Ed è apparsa in difficoltà nell’accudire Archie, tanto da essere criticata anche sui social.

A Wimbledon

Lady Markle ha fatto tremare la Corona, assistendo ai match di tennis in jeans e cappello in testa dagli spalti riservati alla Famiglia Reale. Si è salvata solo quando si presentata in compagnia di Kate e Pippa, indossando finalmente un look più consono. Lady Middleton le avrà dato qualche buon consiglio.

Al battesimo di Archie

Lady Markle ha scelto per il battesimo del figlio Archie un abito bianco, seguendo le orme di Kate. Il look però era troppo simile a quello del suo matrimonio.

Alla partita di baseball

A Londra durante la partita di baseball tra due squadre americane, Meghan è stata letteralmente ignorata da Harry che sembrava non aver alcun interesse in quello che gli diceva la moglie.

Trooping the Colour

Al Trooping the Colour, Meghan si è vestita di scuro, contravvenendo al dress code che suggerisce abiti chiari o sgargianti. Sul balcone, durante la parata, si è voltata più volte verso Harry che l’ha duramente redarguita intimandole di girarsi verso i militari.

Lady Markle deve insomma riprendersi. Pare che stia perdendo anche il consenso pieno che aveva nei mesi scorsi. Troppi errori, troppi strappi alle regole. Ci penserà Harry ad aiutare la moglie in difficoltà? Al momento il Principe non sembra troppo ben disposto.