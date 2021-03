Corona, mamma Gabriella si scontra con Matano a La Vita in Diretta

editato in: da

Fabrizio Corona su Instagram: foto di famiglia

Continua a complicarsi la situazione di Fabrizio Corona, tutt’ora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano nel reparto di psichiatria, dove ha iniziato anche lo sciopero della fame e della sete contro il Tribunale di Sorveglianza che gli aveva revocato gli arresti domiciliari. L’episodio scatenante risale ormai a qualche giorno fa ma, stando alle notizie che trapelano di ora in ora, le condizioni psicofisiche di Corona sembrano peggiorare e la tensione inevitabilmente sta salendo.

Tramite il profilo Instagram ufficiale di Corona si apprende che proprio oggi il suo avvocato Cristina Morrone è andata a trovarlo in ospedale dove rimane sotto stretta osservazione. Per questo motivo le persone più vicine all’ex paparazzo in queste ore si stanno via via esponendo in merito alla situazione. Di recente, anche due donne che hanno fatto parte della vita amorosa di Fabrizio si sono espresse in merito: Belen Rodriguez ha difeso il suo ex compagno e l’ha definito “Una persona che ha bisogno di aiuto” e Asia Argento ha sottolineato come, allo stato attuale, l’uomo non sia una persona in grado di sopportare un’altra detenzione in carcere.

Durante la puntata del 15 Marzo de La Vita in Diretta è intervenuta anche la mamma di Fabrizio Corona, Gabriella, che ha dato qualche aggiornamento sul figlio e ha sottolineato come già da molti anni sia stata dichiarata grave la malattia che affligge Corona. Gabriella non ha usato mezzi termini asserendo addirittura come sul figlio ci sia in atto una sorta di accanimento.

A queste dure parole, allora, il conduttore Alberto Matano ha replicato, con tono teso:

Comprendiamo il dolore di una madre, ma dobbiamo rispettare la legge, le sentenze vanno rispettate e dobbiamo ribadirlo.

Gabriella Corona però, visibilmente indignata, ha ribadito di nuovo quanto, secondo lei, le sentenze contro il figlio siano del tutto ingiuste: “Mio figlio ha sbagliato, è vero. Però ha pagato troppo”, ha detto, prima di esprimere il suo disappunto nei confronti di quanto detto da Matano.

Insomma, su Fabrizio non si riesce a trovare un punto di incontro, le questioni in ballo – oltre la sua salute – sono tante e l’effetto mediatico chiaramente non aiuta una questione che, invece di risolversi, sembra complicarsi.