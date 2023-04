Kim Kardashian con il total look grigio ultra fasciante

Non è un segreto che Kim Kardashian ami vestire in modo eccentrico e originale, ma una delle sue ossessioni sono i total look monocromatici. L'ultimo in ordine di apparizione è quello immortalato dai fotografi mentre lasciava il Ritz-Carlton a Midtown Manhattan, vicino a Central Park, lo scorso mercoledì. L'imprenditrice stavolta ha scelto il grigio, colore piuttosto autunnale e lontano dalle comuni tendenze di primavera, puntando su un modello ultra fasciante.