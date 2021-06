Elisabetta Gregoraci inarrestabile: la sua prima canzone per Battiti Live

editato in: da

Elisabetta Gregoraci: Briatore, fidanzati, il figlio e la carriera

Elisabetta Gregoraci è inarrestabile: la showgirl infatti è tra le conduttrici di Battiti Live 2021, che ha preso il via il 25 giugno e andrà in onda da metà luglio in prima serata su Italia 1. Accanto a lei, come da qualche anno, il co-conduttore Alan Palmieri, con il quale ha lanciato la canzone Anno Zero.

Non solo conduttrice e showgirl: la bella Elisabetta si è riscoperta anche cantante, annunciando sui social la novità. La Gregoraci, tra un selfie e qualche clip con alcuni dei protagonisti dello show musicale più atteso dell’estate, ha comunicato ai suoi numerosissimi follower l’uscita del brano che accompagnerà questa edizione di Battiti Live.

La collaudatissima coppia che da anni presenta la trasmissione ha lasciato tutti a bocca aperta, con un brano dalla melodia reggaeton, da cantare e ballare durante la bella stagione. I due, pur non essendo cantanti professionisti, si sono cimentati in questa nuova esperienza: “Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto – ha confessato la Gregoraci – ma ormai ci fidiamo l’uno dell’altro, tra di noi c’è un feeling artistico consolidato e indissolubile, ci capiamo al volo, e poi abbiamo una cosa in comune: l’entusiasmo per le novità”.

Elisabetta, insieme ad Alan Palmieri – che è anche il direttore artistico dello show – sarà al timone per cinque puntate. Il format, come lo scorso anno, non sarà itinerante a causa delle restrizioni anti Covid: ci sarà un solo main stage a numero chiuso per tutta la kermesse nella splendida Otranto, e tante performance on the road da altre 15 località, tre per ogni puntata.

Tra gli artisti presenti sul palco grandi nomi italiani e internazionali: da Bob Sinclair a Purple Disco Machine, Fedez con Orietta Berti, Loredana Bertè, Rocco Hunt e Ana Mena, saranno tantissime le star che renderanno uniche le serate di Battiti Live.

Per l’ex gieffina però sembra che le novità non siano finite qui. Oltre alla partecipazione a Scherzi a parte, la prossima stagione televisiva di Mediaset potrebbe vederla tra le protagoniste, come riportato dal settimanale Diva e Donna: “Dopo Elisa Isoardi, un’altra showgirl si sarebbe fatta avanti per riuscire a insinuarsi negli spazi che dovrebbero essere lasciati liberi da Barbara D’Urso: si tratta di Elisabetta Gregoraci. È già pronto un programma creato su misura per lei?”.