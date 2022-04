Elisabetta Gregoraci dalla parte dei bambini: l’impegno per la lotta ai tumori cerebrali

Elisabetta Gregoraci, gli stivali cuissard che solo lei può indossare così

Elisabetta Gregoraci è una delle celebs più seguite sui social, una di quelle donne che riesce a mettere d’accordo proprio tutti. Bella, simpatica, professionale, mamma innamorata di suo figlio e, come conferma il suo ultimo post su Instagram, anche diva dal cuore d’oro. La dolce Eli ha ricevuto un riconoscimento importante per via del suo impegno per i bambini meno fortunati, che lottano strenuamente ogni giorno contro i tumori cerebrali. E non possiamo che amarla ancor di più per questo.

Elisabetta Gregoraci, l’impegno nella lotta ai tumori cerebrali infantili

In genere sfogliare il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci ci offre una panoramica sulla sua vita professionale e privata, anche su tutti quei look mozzafiato con cui incanta proprio tutti, uomini e donne senza alcuna distinzione. Ma stavolta il suo ultimo post rivela un lato intimo e profondo della conduttrice, quello dell’impegno a sostegno di chi deve fare i conti con la malattia e tutte le difficoltà che ne conseguono.

“Ciao Amici sono orgogliosa di comunicarvi che l’associazione Il Coraggio dei Bambini ONLUS mi ha conferito l’incarico di Presidente Onorario – ha scritto su Instagram -. L’associazione si occupa di raccogliere fondi per il Bambino Gesù destinati alla ricerca per la lotta ai tumori cerebrali solidi infantili e ho già avuto modo di dare il mio contributo donando un macchinario utile alla diagnosi e cura di queste malattie. Questo ruolo così importante mi consentirà di seguire da vicino l’attività del Bambino Gesù in questo settore e aiutare i bambini e le loro famiglie ad affrontare questa difficile esperienza. ❤️ “.

Un piccolo cuoricino alla fine del post, in cui si racchiude tutto l’amore che Elisabetta mette al servizio dei bimbi meno fortunati. Il cuore di una mamma innamorata del suo dolce Nathan Falco, figlio nato dall’amore con Flavio Briatore, che – come ogni madre farebbe – non può restare indifferente di fronte a una realtà tanto drammatica.

Elisabetta Gregoraci, il sostegno di Flavio Briatore e degli amici

Sono tantissimi i fan che hanno commentato la notizia, come del resto c’era da aspettarsi. Quello ricevuto da Elisabetta Gregoraci è un incarico importante e le fanno davvero onore la profonda sensibilità e l’impegno materiale che riserva a una lotta così importante. Ogni forma di aiuto è essenziale in casi simili ed è sempre bello vedere come le celebs si facciano ambasciatori di solidarietà.

Anche gli amici VIP non hanno perso occasione di complimentarsi con la splendida Eli, primo fra tutti Flavio Briatore, ex marito con il quale condivide l’amore per il figlio Nathan e un rapporto di stima reciproca che non ha mai accennato a spegnersi. Un affetto che abbiamo visto anche quando il mese scorso l’imprenditore ha subito un intervento: Elisabetta non gli ha fatto mancare il suo sostegno, seppur distanti, e alla prima occasione è tornata al suo fianco.

Ma la stessa stima è arrivata con una pioggia di commenti anche da parte dell’inseparabile sorella Marzia e di volti noti dello spettacolo come Manila Nazzaro, Giada De Blanck, Francesca Ruffini e anche dal figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini.