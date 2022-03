Flavio Briatore si è operato: il sostegno di Elisabetta Gregoraci su Instagram

Nelle scorse ore, Flavio Briatore si è ricoverato per sottoporsi ad un piccolo intervento, come lui stesso ha svelato sui social: a quanto pare è andato tutto benissimo, e presto potrà tornare a casa. Tra i tantissimi auguri di amici e fan, non poteva certo mancare quello di Elisabetta Gregoraci. A riprova di come il loro rapporto sia ancora colmo di affetto, nonostante l’amore sia finito.

Flavio Briatore operato, come sta

Solo una manciata di ore fa, Flavio Briatore aveva condiviso su Instagram un video in cui si lamentava delle condizioni delle autostrade italiane. Bloccato da ore in fila lungo la tratta che collega Monaco a Milano, aveva occupato un po’ del suo tempo proprio per fare questa pubblica denuncia. E se ai fan era apparso sin da subito piuttosto provato, il motivo è venuto ben presto a galla: si stava infatti recando presso l’ospedale San Raffaele, l’eccellenza sanitaria del capoluogo lombardo, per sottoporsi ad una piccola operazione.

Lo ha rivelato lui stesso su Instagram, ad intervento ormai avvenuto: “Ieri ho subito un’operazione di tenorrafia del tendine di Achille” – ha spiegato, ringraziando tutto lo staff che si è preso cura di lui, e in particolar modo il suo amico Alberto Zangrillo. “Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità, ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre” – ha poi concluso l’imprenditore. Assieme al messaggio, Flavio ha pubblicato una foto che lo vede seduto sul suo letto d’ospedale, con un tutore alla gamba e due stampelle accanto. E il suo volto disteso lascia chiaramente intendere che la ripresa post-operatoria ha già avuto inizio.

D’altronde, l’intervento non era particolarmente complicato. Quello a cui si è dovuto sottoporre è una semplice sutura del tendine d’Achille, che può rompersi a seguito di un trauma o a causa della sua degenerazione. Quale sia il motivo dell’infortunio di Briatore non è dato sapersi, ma quel che è certo è che tutto è andato a buon fine e presto l’imprenditore tornerà in perfetta forma. Lo attendono solo un po’ di riposo e qualche accortezza in più, per una ripresa ottimale. Ma questo non lo fermerà di certo dal lavorare.

Briatore, il sostegno di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, l’ex moglie di Briatore, ha deciso di fargli sentire tutto il suo supporto proprio su Instagram, commentando il post in cui l’imprenditore ha annunciato il suo intervento. Probabilmente non è potuta restargli vicino fisicamente, perché in questi giorni la showgirl sembra essere molto impegnata. Sui social la vediamo infatti presa in lunghe sessioni di trucco e parrucco per un importante servizio fotografico, che sicuramente l’avranno tenuta per ore lontana da casa. Ma ha voluto comunque mostrare il suo sostegno all’uomo che, per lei, ricopre ancora un ruolo speciale.

Sebbene il loro amore si sia spento ormai molto tempo fa, Elisabetta e Flavio non hanno mai interrotto i rapporti. Lo hanno fatto per il bene del figlio, Nathan Falco. Ma anche perché sono stati così maturi da riuscire a superare le difficoltà e le incomprensioni, instaurando una bellissima relazione basata sull’affetto reciproco. Quell’affetto che permette loro di passare insieme persino le vacanze, di cui hanno condiviso qualche istante con i loro fan, pubblicando bellissime foto su Instagram.