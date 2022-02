Elisabetta Gregoraci, il completo rosa su Instagram è un inno alla primavera

Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week: mini abito e trasparenze

Elisabetta Gregoraci ci ha ormai abituato al suo fascino e all’eleganza che da sempre la contraddistingue. L’ex signora Briatore, che ha da poco compiuto 42 anni, su Instagram appare sempre in tutta la sua bellezza e con uno stile inconfondibile. Se negli scatti del viaggio a Londra ha saputo sfoggiare con grande eleganza un mini dress nero con ampia scollatura, ora è il colore a farla da padrone ed Elisabetta sceglie un look che ci fa aspettare con trepidazione la primavera.

Gregoraci bellissima in completo rosa

Nella sua storia di Instagram la Gregoraci si mostra in un delizioso completo rosa cipria: una gonna aderente a vita alta capace di valorizzare il suo fisico statuario e un top abbinato a collo alto che però lascia scoperta la pancia, come vogliono le ultime tendenze. A incorniciare il tutto il blazer dai dettagli gold capace di donare eleganza ad un look già perfetto.

Anche il trucco scelto da Elisabetta le regala un look fresco e primaverile: gli occhi truccati di scuro sono magnetici e sulle labbra la showgirl indossa un rossetto nude molto naturale che fa risaltare il suo sorriso.

La Gregoraci confida ai suoi follower cosa l’ha portata a scegliere questo look: “Lo sapevate che quando ero piccina costringevo la mamma a vestirmi di rosa? Era il mio colore preferito da bimba”.

Se Elisabetta Gregoraci decide di scegliere un completo del colore che da bambina le faceva battere il cuore, a noi tutte a fatto venire una gran voglia di abbandonare i cappotti scuri invernali e iniziare a studiare il guardaroba per la primavera alle porte.

Un compleanno esclusivo a Monte Carlo

Elisabetta Gregoraci ha compiuto gli anni lo scorso 8 febbraio e per celebrare questa importante occasione ha scelto una location esclusiva: l’elegantissimo ristorante di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore a Monte Carlo, dove i due vivono.

Una torta a tre piani guarnita da macaron e roselline di zucchero e le due iniziali della showgirl. Lei bellissima, in un mini abito nero con dettaglio floreale chic ha cantato e ballato insieme ai suoi ospiti. Accanto a lei gli amici e i parenti più stretti, tra cui anche l’ex marito Flavio Briatore, che durante il party ha mantenuto la distanza di sicurezza.

Come ha più volte raccontato la Gregoraci, il legame tra i due è fatto di bene e stima reciproca e testimonianza ne sono le numerose reunion di famiglia e la vacanze insieme, ma tutto per il bene di Nathan Falco. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono conosciuti nel 2005 e sposati tre anni dopo. Il figlio Nathan Falco è nato nel 2010 e dopo sette anni i due si sono separati.

Tra la showgirl e l’imprenditore però, è sempre rimasto un feeling particolare: Elisabetta ha più volte smentito un ritorno di fiamma, parlando dell’affetto e del rapporto che lega i due al figlio Nathan. Quest’ultimo è molto presente nella vita di Elisabetta: protagonista delle storie su Instagram insieme alla mamma, ha da poco partecipato come ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.