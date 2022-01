Elisabetta Gregoraci con Briatore: lei svela cosa sta succedendo

Elisabetta Gregoraci, l’abito a sirena lascia senza fiato

Dopo le vacanze insieme in Kenya e le foto che li ritraggono sorridenti, Elisabetta Gregoraci torna a parlare del rapporto con Flavio Briatore e svela cosa sta succedendo fra loro.

Elisabetta Gregoraci e il legame con Briatore

La showgirl e l’imprenditore hanno divorziato qualche anno fa, ma in realtà non si sono mai lasciati. Lo dimostrano gli ultimi scatti che li immortalano felici e sorridenti a Malindi durante una vacanza con il figlio Nathan Falco. In passato si è parlato spesso di un possibile ritorno di fiamma fra i due e oggi l’idea di una love story sembra concretizzarsi.

Briatore e la Gregoraci: lei svela cosa c’è fra loro

A smentire questa possibilità però è stata proprio Elisabetta Gregoraci che, intervistata su Oggi, ha parlato del rapporto con Flavio. “C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile… – ha detto -. Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”. L’ex concorrente del GF Vip ha confidato di aver creato un ottimo rapporto con l’ex marito che vive a pochi metri di distanza da lei. “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici – ha rivelato -. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”.

Elisabetta Gregoraci e il contratto con Flavio Briatore

Elisabetta è tornata a commentare anche l’indiscrezione secondo cui avrebbe firmato un accordo post divorzio con Briatore. Il contratto le impedirebbe per alcuni anni di avere relazioni e la terrebbe di fatto legata all’imprenditore. “Quella è una leggenda metropolitana che mi fa vomitare – ha replicato, smentendo con forza questo gossip -. Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?”.

Gregoraci: l’amore dopo Briatore

Legata a Briatore per oltre dieci anni, Elisabetta Gregoraci dopo il divorzio si è dedicata totalmente al figlio Nathan Falco. Se l’ex marito ha avuto solo brevissimi flirt, la modella è stata legata per qualche anno a Francesco Bettuzzi. La love story, come ha raccontato l’imprenditore, è naufragata a causa della presenza “ingombrante” di Briatore nella vita di Elisabetta. “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto – aveva confidato lui qualche tempo fa -, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.

In effetti Elisabetta ha ammesso di non essersi ancora innamorata dopo il divorzio. Oggi è concentrata soprattutto sulla serenità del figlio Nathan Falco, anche se i corteggiatori non le mancano. “Mi mandano lettere, fiori, cioccolatini – ha confidato -. Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa. Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà. Anche se per mio figlio Nathan io agli uomini non dovrei pensare mai più. Mi vuole tutta per sé…”.