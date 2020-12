Elisabetta Gregoraci, Briatore parla del presunto contratto

editato in: da

Flavio Briatore parla del presunto contratto con Elisabetta Gregoraci che per settimane è stato al centro dei gossip durante la permanenza della showgirl nella Casa del GF Vip. L’imprenditore e la conduttrice sono stati legati per oltre dieci anni, un amore speciale, coronato dalle nozze e dalla nascita del figlio Nathan Falco. Nel 2017 i due si sono detti addio, ma hanno continuato ad avere un ottimo rapporto. Elisabetta ha vissuto lontano dai riflettori una storia con Francesco Bettuzzi, mentre Briatore ha avuto brevissimi flirt mai confermati.

Il primo a parlare di un contratto post divorzio fra Elisabetta e Flavio era stato qualche tempo fa Alfonso Signorini. “Lo sanno in pochi – aveva detto ospite di Piero Chiambretti -, ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”.

Dopo diverse ipotesi sulla vita sentimentale della Gregoraci, Briatore ha deciso di fare chiarezza. “Non esiste nessun contratto – ha chiarito su Libero Quotidiano -. Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante ca****e e cattiverie”. L’imprenditore settantenne ha quindi smentito l’esistenza di un contratto post-divorzio. Un tema che, poco prima di uscire dalla Casa del GF Vip aveva affrontato anche la showgirl, rispondendo a una domanda diretta. “Non c’è nessun contratto che dice che io non mi possa rifare una vita – aveva spiegato -. Questa è una cosa falsa. L’unica cosa che c’è, posso parlarne tranquillamente, è che nel momento in cui io e Flavio ci rifacciamo una vita con un’altra persona, non dobbiamo subito presentare questa persona a nostro figlio Nathan. Solo questo”.

Elisabetta all’inizio di dicembre ha scelto di abbandonare il reality per tornare dal figlio Nathan Falco. La sua permanenza è stata segnata fortemente dalla presenza di Briatore di cui si è parlato in più puntate. “Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello – ha detto Flavio -. Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io”. Di Elisabetta ha invece detto: “Ora tra me e lei c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è”.