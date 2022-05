Don Matteo 13 sospeso. Anche se Don Massimo conquista tutti

Don Matteo, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

Don Matteo 13 è stato sospeso, anche se nell’ultima puntata andata in onda giovedì 5 maggio su Rai 1 Don Massimo, alias Raoul Bova, ha finalmente fatto breccia nei cuori di tutti.

Don Matteo 13 sospeso, quando torna

A dir la verità, non bisognerà attendere molto per vedere cosa accadrà a Don Massimo e al Capitano Cecchini (Nino Frassica) e soprattutto per sapere se la Capitana (Anna Maria Giannetta) e Nardi (Maurizio Lastrico) saranno destinati a tornare insieme. Infatti, Don Matteo 13 salta ma solo per una settimana, per dare spazio all’Eurovision Contest che si terrà a Torino e vede in gara per Blanco e Mahmood con la loro Brividi. C’è grande attesa per vedere se la coppia riuscirà a eguagliare il successo dello scorso anno dei Maneskin.

Ma veniamo a Don Matteo 13. La programmazione riprenderà la settimana successiva con un doppio appuntamento, martedì 17 e giovedì 19 maggio, sempre su Rai 1 in prima serata.

Don Matteo 13, Don Massimo convince

Intanto, la puntata appena trasmessa, L’innocente, trionfa come al solito negli ascolti, incollando alla tv 6.2 milioni di spettatori, pari al 30% di share. E la serie si conferma ancora una volta la trasmissione più vista della serata. Il successo è talmente grande che persino L’Isola dei Famosi ha deciso di cambiare giorno per non trovarsi a competere con un mostro sacro qual è Don Matteo. E il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova sembra non aver creato gravi scossoni. Il pubblico si sta affezionando a Don Massimo, vincendo le ultime diffidenze nei suoi confronti.

In fondo anche Cecchini si sta abituando a lui e ha rotto il ghiaccio invitandolo a giocare a scacchi, anche se lui preferisce la Briscola. D’altro canto non gli ha risparmiato battute del tipo: “Ma chi ti credi di essere, Don Matteo?”. Oppure quando la Capitana si è permessa di fargli un complemento: “Aveva ragione il prete”, la replica del Maresciallo è tagliante: “Mica è Don Matteo“.

Don Matteo 13, arriva Giancarlo Magalli

Poi però quando perfino Don Massimo perde fiducia in se stesso, arriva l’illuminazione e perfino Natalina lo comprende e si affeziona a lui. Merito anche di un colloquio che il prete ha col suo vescovo, interpretato niente meno che da Giancarlo Magalli, che gli rivela di una petizione contro di lui ma lo invita anche a proseguire nel suo incarico.

Anche il pubblico plaude e i complimenti fioccano su Twitter: “Chiesa piena e io piango per don massimo Si, gli sto iniziando a volere sinceramente bene“. “Don Massimo non è Don Matteo e lo sappiamo tutti ma a me Raoul Bova sta piacendo molto in questo ruolo. È entrato bene nella parte e adoro il modo in cui stanno caratterizzando la sua storia”. “Io inizio a voler sinceramente bene a don massimo”. “Don Massimo per me un grande si. Raoul Bova non sta deludendo, hanno scelto la persona giusta che sostituisse Don Matteo al meglio senza rovinare la serie”.

Don Matteo 13, una trama intricata

Raoul Bova ha letteralmente conquistato tutti e l’affetto dei personaggi verso Don Massimo è lo stesso che i telespettatori stanno provando per lui. Ma la trama della puntata è ben più intricata. Infatti, parallelamente gli intrecci amorosi e gli equivoci che il solito Cecchini contribuisce a creare non si sprecano. Infatti, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Cecchini, invece, capisce che Valentina sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e decide di scoprire chi è: non sa però che si tratta di Nardi. Sia lui sia Valentina faranno di tutto per non far scoprire a Cecchini la verità, e anche Anna, suo malgrado, si troverà a mentire per reggergli il gioco.