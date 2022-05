Eurovision 2022, il programma della settimana: scaletta, ospiti, dove vederlo

È questa la settimana più attesa dell’anno, per chi ama la musica internazionale. E stavolta i protagonisti siamo proprio noi: è la splendida città di Torino ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022, ed è già tutto pronto per tre serate sensazionali che porteranno sul palco alcuni dei più grandi artisti europei del momento. Vediamo qual è la scaletta completa dello show e quali gli ospiti che ci accompagneranno in questa nuova edizione della kermesse canora.

Eurovision Song Contest 2022: quando e dove vederlo

La città di Torino è in fermento per l’Eurovision Song Contest: grazie alla strabiliante vittoria dei Måneskin dello scorso anno, il nostro Paese si è aggiudicato la possibilità di organizzare l’evento più atteso dell’anno. E se nei prossimi giorni il capoluogo piemontese ospiterà tantissimi eventi presso l’Eurovision Village, è inutile dire che l’attenzione si concentrerà al Pala Olimpico, dove dal 10 al 14 maggio si terranno le tre serate del festival europeo della musica, condotte da tre presentatori d’eccezione: Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

Dal momento che la corsa ai biglietti si è conclusa con un sold out pressoché immediato, sono moltissimi gli spettatori che potranno godersi l’evento solamente da casa. Tre sono le dirette tv da ricordare: il 10 e il 12 maggio, in prima serata, andranno in onda le due semifinali, mentre il 14 maggio è il turno della finalissima, anch’essa in prima serata. A trasmettere l’Eurovision Song Contest 2022 è Rai1, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio e con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Per chi non può seguire in tv, sarà possibile ascoltare l’evento su Rai Radio 2 – o vederlo in differita su RaiPlay.

Eurovision 2022: la scaletta degli artisti

Sono 40 i Paesi che parteciperanno all’Eurovision Song Contest 2022. Nel corso delle prime due serate, che caratterizzano la fase semifinale, saliranno sul palco i primi 35 artisti. Mentre il gran finale vedrà protagonisti i 20 cantanti che riusciranno a passare le selezioni, oltre ai 5 big che avranno accesso diretto all’ultima serata. Ma vediamo nel dettaglio la scaletta dello show.

Nel corso della prima serata (martedì 10 maggio 2022), si esibiranno:

Ronela Hajati (Albania) con Sekret;

Citi Zeni (Lettonia) con Eat your salad;

Monika Liu (Lituania) con Sentimentai;

Marius Bear (Svizzera) con Boys do cry;

LPS (Slovenia) con Disko;

Kalush Orchestra (Ucraina) con Stefania;

Intelligent Music Project (Bulgaria) con Intention;

S10 (Paesi Bassi) con De diepte;

Zbod si Zdub & Fratii Advahov (Moldavia) con Trenuletul;

Maro (Portogallo) con Saudade, saudade;

Mia Dimsic (Croazia) con Guilty pleasure;

Reddi (Danimarca) con The show;

LUM!X ft. Pia Maria (Austria) con Halo;

Systur (Islanda) con Meo haekkandi sol;

Amanda Georgiadis Tenfjord (Grecia) con Die together;

Subwoolfer (Norvegia) con Give that wolf a banana;

Rosa Linn (Armenia) con Snap.

La seconda serata (giovedì 12 maggio 2022) vedrà invece sul palco:

The Rasmus (Finlandia) con Jezebel;

Michael Ben David (Israele) con I.M;

Konstrakta (Serbia) con In corpore sano;

Nadir Rustamli (Azerbaijan) con Fade to black;

Circus Mircus (Georgia) con Lock me in;

Emma Muscat (Malta) con I am what I am;

Achille Lauro (San Marino) con Stripper;

Sheldon Riley (Australia) con Not the same;

Andromache (Cipro) con Ela;

Broke (Irlanda) con That’s rich;

Andrea (Macedonia del Nord) con Circles;

Stefan (Estonia) con Hope;

WRS (Romania) con Llamame;

Ochman (Polonia) con River;

Vladana (Montenegro) con Breathe;

Jeremie Makiese (Belgio) con Miss you;

Cornelia Jakobs (Svezia) con Holder me closer;

We Are Domi (Repubblica Ceca) con Lights off.

La finale, che si terrà sabato 14 maggio 2022, avrà come protagonisti i 20 artisti che passeranno le semifinali e i 5 big, che sono:

Mahmood ft. Blanco (Italia) con Brividi;

Alvan ft. Ahez (Francia) con Fulenn;

Malik Harris (Germania) con Rockstars;

Chanel (Spagna) con SloMo;

Sam Ryder (Regno Unito) con Space Man.

Eurovision 2022: gli ospiti più attesi

Naturalmente, oltre agli artisti in gara l’Eurovision Song Contest 2022 vedrà la partecipazione di alcuni ospiti molto speciali. La prima serata avrà tra gli invitati d’eccezione Diodato (che finalmente può salire sul palco del festival, a due anni dalla sua vittoria a Sanremo), Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants. Mentre la seconda serata accoglierà il trio italianissimo de Il Volo. Per la finale, sono previste alcune sorprese: ci sarà Gigliola Cinquetti, che avrebbe dovuto partecipare già nel 2020, e naturalmente i Måneskin, che avranno l’onore di consegnare il microfono di vetro al prossimo vincitore.