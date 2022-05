Eurovision, seconda serata: i momenti “uao”, che hanno lasciato il segno

L’Eurovision 2022 sta già per finire, ma manca ancora la parte più importante dello spettacolo: la super finale. Stasera 14 maggio andrà in onda l’ultima puntata e finalmente scopriremo chi, tra gli artisti in gara, riuscirà ad aggiudicarsi il primo posto tra tutti i Paesi d’Europa: durante la serata ci saranno grandi ospiti e sarà un vero e proprio spettacolo musicale esattamente come le prime due puntate, con la differenza che stasera si esibiranno anche Mahmood e Blanco con la loro Brividi e l’apprensione per l’Italia si farà più grande. Tutto ciò che c’è da sapere sulla scaletta della finale e tutte le sorprese dell’ultima serata.

Eurovision 2022, la scaletta della finale

Un anno per organizzare il tutto, tanta emozione e tantissima attesa per l’Eurovision 2022 che è già arrivato al termine (quasi). Stasera 14 maggio andrà in onda su Rai Uno la finale della competizione musicale Europea più importante, la quale porta dietro di sé un grandissimo successo per le prime due semifinali trasmesse il 10 e il 12 maggio che sono servite per decretare i 20 Paesi che avrebbero partecipato alla finalissima insieme ai Big Five (Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania), di diritto all’ultima fase della gara.

Per il gran finale è tutto pronto, ed ecco l’ordine di uscita degli artisti che si esibiranno per conquistare la vittoria:

Repubblica Ceca con We Are Domi, brano Lights Off

Romania con WRS, brano Llámame

Portogallo con MARO, brano Saudade, Saudade

Finlandia con The Rasmus, brano Jezebel

Svizzera con Marius Bear, brano Boys Do Cry

Francia con Alvan & Ahez, brano Fulenn

Norvegia con Subwoolfer, brano Give That Wolf A Banana

Armenia con Rosa Linn, brano Snap

Italia con Mahmood e Blanco, brano Brividi

Spagna con Chanel, brano SloMo

Olanda con S10, brano De Diepte

Ucraina con Kalush Orchestra, brano Stefania

Germania con Malik Harris, brano Rockstars

Lituania con Monika Liu, brano Sentimentai

Azerbaijan con Nadir Rustamli, brano Fade To Black

Belgio con Jérémie Makiese, brano Miss You

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord, brano Die Together

Islanda con Systur, brano Með Hækkandi Sól

Moldavia con Zdob şi Zdub & Advahov Brothers, brano Trenulețul

Svezia con Cornelia Jakobs, brano Hold Me Closer

Australia con Sheldon Riley, brano Not The Same

Regno Unito con Sam Ryder, brano SPACE MAN

Polonia con Ochman, brano River

Serbia con Konstrakta, brano In Corpore Sano

Estonia con Stefan, brano Hope

Eurovision 2022, gli ospiti della finale

L’Eurovision è una competizione musicale, ma prima di tutto è un grandissimo spettacolo che riesce a intrattenere il pubblico da anni attraverso quella magia pop che in fondo unisce tutti.

Dopo il piccolo intoppo con la positività al Covid di uno dei componenti de Il Volo, ospiti nella seconda semifinale dell’Eurovision, anche per gli attesissimi ospiti della finale qualcosa è andato un po’ fuori dal previsto. Pronti a infiammare il palco del Pala Alpitour di Torino, sono arrivati in città per il grande evento coloro che in pochissimo tempo sono riusciti ad ottenere un successo mondiale incredibile e hanno soprattutto permesso che l’Eurovision tornasse dopo tantissimi anni in Italia grazie alla loro vittoria del 2021: i Maneskin.

Non hanno bisogno di presentazioni, certamente, e la loro grinta si percepisce anche da come affronteranno il piccolo infortunio del frontman Damiano David, il quale è arrivato a Torino zoppicante dopo una recente caduta. L’artista, però, ci ha tenuto a tranquillizzare tutti: “In qualche modo farò, stringo i denti e vado avanti. Non dimentico di aver fatto concerti con una spalla che mi usciva, figuriamoci se mi fa paura una piccola distorsione alla caviglia”, ha spiegato. Sarà sicuramente strano non vederlo saltare sul palco con la solita grinta, ma sicuramente sarà uno spettacolo all’altezza.

Seconda ospite per la finale dell‘Eurovision 2022 è Gigliola Cinquetti: dopo la sua vittoria nel 1964, la meravigliosa artista tornerà sul palco dell’Eurovision con l’intramontabile brano vincitore Non ho l’età.