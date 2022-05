Eurovision 2022, chi è Cornelia Jakobs: la cantante della Svezia

Eurovision 2022, Blanco e Mahmood sul turquoise carpet: i look più incredibili

Se c’è una dote – oltre al talento e alla sua voce potente e incantatrice – che si potrebbe riconoscere a Cornelia Jakobs, la cantante che all’Eurovision Song Contest 2022 rappresenta la Svezia, questa è la tenacia. A raccontarla è soprattutto il suo percorso professionale, durante il quale non ha mai mollato, sapendosi reinventare e rilanciare. Classe 1992, sul palco della manifestazione canora internazionale (che quest’anno si tiene a Torino) porta il brano Hold me closer.

Cornelia Jakobs, all’Eurovision 2022 rappresenta la Svezia

All’Eurovision Song Contest 2022 salirà sul palco a rappresentare il suo Paese, la Svezia, con il brano in gara Hold me closer. Una canzone che ha raggiunto la prima posizione della classifica svedese. Cornelia Jakobs, all’anagrafe Anna Cornelia Jakobsdotter Samuelsson, è del 1992 e ha una lunga carriera alle spalle, durante la quale non ha mai smesso di impegnarsi e di reiventarsi per trasformare il sogno di essere a tutti gli effetti una cantante, una realtà. Anche perché si potrebbe dire che la musica le scorre nel sangue, infatti il padre è un famoso artista svedese e la nonna una compositrice.

Il suo primo contatto con il mondo dello spettacolo è avvenuto nel 2008 quando ha provato a entrare nel cast di concorrenti del talent Idol, ma senza riuscirci. Questo non l’ha fermata e, con tenacia e determinazione, ha continuato a inseguire il proprio sogno. Nel 2010 (e fino al 2016) ha fatto parte di un gruppo interamente al femminile (quelli che in gergo si chiamano girl group). Si chiamavano Love generation e il loro debutto è avvenuto nell’estate del 2010.

La carriera da solista ha preso il via nel 2018, tra esibizioni e il lavoro al primo album. Grazie alla vittoria al Melodifestival ha ottenuto il lasciapassare per l’Eurovision Song Contest 2022.

Cornelia Jakobs, il brano in gara all’Eurovision 22

Si intitola Hold me closer il brano con cui Cornelia Jakobs gareggia all’Eurovision Son Contest 22, si tratta di una canzone che racconta di un amore finito. A catturare subito l’attenzione l’orecchiabilità della musica, ma anche la sua voce potente: dai toni più vibranti e bassi a quelli in cui raggiunge vette molto alte. Il risultato è una canzone intensa e profonda.

Cornelia Jakobs, i social

TikTok, Instagram, Facebook: Cornelia Jakobs è molto presente sui social dove pubblica scatti e video relativi al lavoro. Ed è anche seguita da un buon numero di fan.

Su TikTok, in particolare, ha mostrato anche qualche breve momento di preparazione nei giorni che hanno preceduto l’Eurovision Song Contest 2022. Video dai quali emergono tanta grinta ed entusiasmo per l’attesa di salire su un palco prestigioso e internazionale come quello di questa competizione. Basti pensare al successo che ha regalato ai vincitori dello scorso anno, i Måneskin, che da allora hanno macinato consensi e hanno costruito una carriera in tutto il mondo. E proprio loro saranno tra gli ospiti della finale dello show, insieme a Gigliola Cinquetti. Nella prima serata, invece, è atteso Diodato con Fai rumore. Location della manifestazione Torino e a presentare un trio d’eccezione composto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Cornelia Jakobs è attesa sul palco dell’Eurovision 22 nel corso della seconda semifinale, come penutlima artista a esibirsi.