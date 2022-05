I Måneskin alla finale di Eurovision 2022 per riscrivere la storia, sul palco anche Gigliola Cinquetti

I più sexy del Coachella 2022, Maneskin e non solo: rifatevi gli occhi

Passato e presente si incontrano sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022. Super ospiti della finale del 14 maggio sono i Måneskin, vincitori in carica dell’ultima edizione, e la cantante Gigliola Cinquetti, che nel 1964 portò per la prima volta in Italia il celebre premio quando aveva soltanto 16 anni. Due generazioni tanto lontane ma unite più che mai nel nome della musica.

I Måneskin tornano all’Eurovision con un nuovo inedito

L’Eurovision Song Contest gli ha permesso di raggiungere una fama di proporzioni epiche e adesso, a distanza di un anno, i Måneskin sono pronti a tornare sul prestigioso palco internazionale. Una grande emozione per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che di strada ne hanno fatta negli ultimi tempi.

Con il brano Zitti e Buoni hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza, conquistando il podio con il favore del pubblico che li ha consacrati a nuovi idoli rock. Carica, energia, talento e soprattutto tanta voglia di mettersi in gioco ed esprimere tutta la propria vena artistica. Così questi quattro ragazzi hanno spiccato il volo dalle strade di Roma per raggiungere un successo planetaria, scalando in pochi mesi tutte le classifiche più importanti.

Quest’anno l’Eurovision 2022 non sarà soltanto un’occasione per tornare a cantare dal vivo in Italia, ma anche per presentare il nuovo singolo inedito Supermodel, disponibile su tutte le piattaforme digitali già dal 13 maggio. Dopo il brano vincitore di Sanremo e della kermesse internazionale e i grandi successi di I wanna be your slave e Beggin, siamo certi che i Måneskin faranno ancora una volta breccia nel cuore dei fan.

Gigliola Cinquetti torna dopo quasi 60 anni all’Eurovision

Se il ritorno dei Måneskin sul palco dell’Eurovision Song Contest è tra i più attesi, quello di Gigliola Cinquetti è un vero colpo al cuore. La cantante torna a calcare le scene della kermesse che vinse quasi 60 anni fa quando nel 1964, appena ragazzina (aveva solo 16 anni), conquistò il pubblico con Non ho l’età.

Uno di quegli evergreen rimasti nella storia e conosciuto praticamente da tutti, anche dalle nuove generazioni. Una canzone che l’ha catapultata nel mondo dei “grandi” della musica, cambiandole per sempre la vita: “In tre minuti è cambiata la mia vita – ha detto al Corriere – perché da ragazza qualunque sono diventata una piccola celebrità. Me ne sono resa conto subito, proprio lì a Sanremo dopo la prima apparizione televisiva: fuori dall’albergo in un attimo fui assalita da una torma di persone. Fu una sorta di aggressione, ai limiti dell’isteria. Io, i miei genitori, i miei discografici, tutti, percepivamo però quell’epoca come l’epoca dei successi effimeri: pensavo durasse mesi, invece è durata anni“.

Non è la prima volta, però, che la Cinquetti torna all’Eurovision. Era già accaduto, infatti, nel 1991 quando si svolse a Roma e l’artista fu scelta in veste di co-conduttrice. Ma stavolta l’emozione sarà davvero unica.

Eurovision 2022, quando e dove vedere la finale

Dopo la vittoria dei Måneskin lo scorso anno, lo scettro dell’Eurovision Song Contest 2022 è passato all’Italia. La kermesse internazionale si svolge dal 10 al 14 maggio al Pala Olimpico di Torino, condotta da un trio d’eccezione: Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini.

Le tre serate clou dell’Eurovision 2022 vanno in onda in prima serata su Rai 1, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio e con la partecipazione di Carolina Di Domenico.