Eurovision Song Contest 2022: chi sono i favoriti

Ormai è tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2022: per la musica internazionale, questo momento è a dir poco emozionante. I Paesi si “sfidano” a suon di note e parole, e come dimenticare il successo ottenuto l’anno scorso dai Måneskin, che hanno vinto la competizione, riportando l’Eurovision in Italia dopo tanto tempo? La città di Torino come sfondo, la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, Mahmood e Blanco in gara con Brividi, ma chi vincerà? Secondo i bookmakers, c’è già un Paese super favorito.

Eurovision Song Contest 2022, chi vincerà? I favoriti

Prevedere il podio dell’Eurovision Song Contest 2022 non è semplice, perché dobbiamo osservare non solo le analisi dei critici musicali, ma anche i gusti degli appassionati nel resto del mondo. A Torino, il Paese super favorito è l’Ucraina, in gara con la Kalush Orchestra e il brano Stefania: un mix di generi musicali che risulta molto orecchiabile. Secondo i bookmakers, sono proprio loro i super favoriti e la vittoria sarebbe letta come un segnale alla Russia, squalificata dalla competizione.

Armenia e Montenegro, che nel 2021 non erano nella competizione, sono presenti: insieme alla Russia è assente Israele, che ha scelto di ritirarsi dall’Eurovision Song Contest 2022. Oltre all’Ucraina, tuttavia, ci sono ottime speranze anche per la nostra Italia: la canzone Brividi è stata un successo, e il duo Blanco-Mahmood è una sicurezza sul palco. Sarebbe una vera sorpresa vincere per due volte consecutive e hanno già conquistato Sanremo con grinta, poesia e incredibile affiatamento.

Non ritroveremo solo Blanco e Mahmood: ci sono anche Emma Muscat per Malta e Achille Lauro per San Marino. Da non sottovalutare il Regno Unito con Sam Ryder, in gara con il brano Space man. Stiamo parlando di uno dei TikToker più seguiti sulla piattaforma: 12 milioni di fan pronti a votare e a ribaltare qualsiasi risultato. Due incognite, invece, sono la Svezia e la Spagna, da sempre molto amate all’Eurovision. E, sebbene la loro vittoria non sia super quotata, l’attenzione è sulla Finlandia, che vede il ritorno dei The Rasmus.

Eurovision Song Contest 2022: data e ospiti

Dal 10 al 14 maggio, Torino ospiterà le serate del Festival Europeo della Musica. L’evento è uno dei più importanti e naturalmente la curiosità è alle stelle. Non potrebbe essere altrimenti: avere la possibilità di offrire uno spettacolo simile è un grande onore. Ma non solo, perché sul palco saliranno ospiti di un certo livello. Scontata la presenza dei Måneskin, che hanno vinto l’anno scorso: saranno loro a consegnare l’iconico microfono di vetro al vincitore.

Nel corso della prima serata dell’Eurovision Song Contest sarà presente Diodato: a due anni dalla vittoria di Sanremo, finalmente avrà il modo di salire sul palco. Non mancherà neanche Il Volo, così come Gigliola Cinquetti: del resto, è stata la prima artista italiana a vincere la competizione, oltre alla più giovane in assoluto (aveva 16 anni), con la sua indimenticabile hit Non ho l’età.

Sarà davvero l’Ucraina a vincere l’Eurovision Song Contest 2022? O si riconfermerà l’Italia? Per il momento, sono solo congetture: in ogni caso, non vediamo l’ora che la competizione inizi.