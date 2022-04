Eurovision 2022, Diodato ospite della semifinale: quando e dove vederlo

Si delineano gli ospiti dell’Eurovision Song Contest 2022, è stato infatti annunciato il primo artista che si esibirà sul prestigioso palco internazionale. Alla manifestazione si potrà ammirare anche Diodato che, dopo aver vinto Sanremo 2020, avrebbe dovuto essere in gara alla celebre manifestazione.

Come sappiamo, poi le cose non sono andate così. Infatti quell’edizione era saltata a causa della pandemia da Covid – 19. Ma ora è arrivato il momento per Diodato di recupare, non in gara, ma nelle vesti di ospite.

Eurovision 2022, Diodato ospite, il suo annuncio

Diodato sarà ospite dell’Eurovision Song Contest 2022, ad annunciarlo è stato anche lui attraverso il suo profilo Instagram dove ha potuto condividere la bella notizia con i suoi tantissimi fan. E anche un pizzico di emozione, infatti la sua partecipazione alla manifestazione canora internazionale, doveva avvenire nelle vesti di concorrente nel 2020, quando aveva vinto il Festival di Sanremo con il brano Fai rumore.

Poi la pandemia e il lockdown avavano scombinato i piani, e così Diodato non si era esibito al festival musicale, ma in una cornice che non dimenticheremo mai: nell’Arena di Verona vuota per lo Europe Shine a Light uno spettacolo realizzato in sostituzione del contest tradizionale.

Ma ora è finalmente giunto il momento di sentirlo intonare il brano anche all’Eurovision.

Il cantante ha scritto sul suo profilo Instagram: “Già arrivata la notizia? No? – si può leggere nel post – Beh allora sono molto felice di dirvi che sarò ospite all’Eurovision Song Contest nella serata del 10 maggio. C’è una canzone che dobbiamo cantare tutti insieme da un po’ di tempo. È partita dal palco di Sanremo, passata per l’Arena di Verona, per tanti teatri e luoghi bellissimi e ora, finalmente, arriverà anche su quel palco. Ci vediamo lì.”

Fai rumore, quindi, riecheggerà anche all’Eurovision che quest’anno si svolgerà in Italia, dopo la vittoria dei Maneskin nella passata edizione.

Della sua presenza alla serata del 10 maggio Diodato ne ha parlato anche in collegamento con il TG1 dove ha espresso la sua soddisfazione nel vedere tanti italiani sul palco. Infatti, oltre a lui nelle vesti di ospite, saranno in gara per l’Italia Mahmood e Blanco con Brividi e Achille Lauro per San Marino.

Eurovision 2022, quando e dove vedere Diodato

Diodato sarà ospite nel corso della prima serata, quella del 10 maggio. Ed è il primo ospite italiano annunciato dalla RAI per la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. L’appuntamento sarà al Pala Olimpico di Torino e si potrà ascoltare Diodato nel corso della prima semifinale. L’Eurovision Song Contest andrà in onda su Rai 1 il 10 e il 12 maggio (con le due semifinali) e il 14 maggio, con il gran finale. La manifestazione è organizzata dall’EBU (European Broadcasting Union), la principale alleanza mondiale dei Media di Servizio Pubblico – con Rai quale Host Broadcaster (Emittente Ospite). In totale saranno 40 i Paesi che parteciperanno. La conduzione internazionale sarà affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, il commento su Rai 1 di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio e la partecipazione di Carolina Di Domenico. La diretta dell’Eurovision Song Contest 2022 inoltre sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay.