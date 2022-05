Eurovision 2022, Sam Ryder: il cantante inglese con 12 milioni di fan

Eurovision 2022, Laura Pausini e i look della prima semifinale

Sam Ryder non è un nome nuovo, tutt’altro: rappresenta il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2022. Ma non è così che è giunta la fama, perché ci troviamo di fronte a una delle star più seguite su TikTok, su cui ovviamente i bookmakers, insieme alla band ucraina, scommettono maggiormente, proprio per l’enorme seguito. Il cantante-tiktoker britannico è una promessa della musica, ma di gavetta ne ha fatta.

Eurovision Song Contest 2022, chi è Sam Ryder: gli inizi

Nato a Maldon il 25 giugno del 1989, Sam Ryder non è nuovo nel mondo della musica, perché è dal 2009 che lavora in questo settore come cantante e chitarrista, oltre che turnista per vari gruppi. Tuttavia, ha dovuto faticare – e non poco – per affermarsi. La fama, in effetti, è arrivata con il tempo, ma soprattutto durante il lockdown del 2020, quando ha iniziato a condividere delle cover su TikTok. Grazie all’attenzione ricevuta sul social, è riuscito a firmare un contratto con Parlophone, l’etichetta discografica, oltre che con TaP Music, agenzia di management.

Il clamoroso successo su TikTok

Noi abbiamo Khaby Lame, il Regno Unito ha Sam Ryder. Una vera star del social, con una voce pazzesca e una grinta particolare: sembra essere nato per stare sul palco. E ci è arrivato a seguito di numerosi tentativi. Una voce limpida, chiara, che sa come farsi ascoltare e come coinvolgere il pubblico. E ha iniziato proprio dalle cover di alcuni brani iconici dei connazionali: Eyes on me di Adele, Somebody to Love dei Queen, Heart of Glass dei Blondie. Ma la canzone che gli ha permesso di raggiungere numeri stellari – oltre 50 milioni di visualizzazioni – è What’s Up dei 4 Non Blondes.

La sua grinta e la personalità spigliata gli hanno permesso di catturare l’attenzione di altri artisti internazionali, tra cui Alicia Keys e Justin Bieber. Grazie ai contratti ottenuti, è riuscito a emergere, arrivando fino al palco – ambitissimo, di cui si è detto un grande fan – della competizione. “Sono un fan di Eurovision da quando sono piccolo. Sono così onorato di avere la possibilità di cantare ad un evento accanto ad alcuni degli artisti, performer e autori più di talento d’Europa”, ha detto alla BBC Radio. “Spero di cantare nel miglior modo possibile per rendere il Regno Unito orgoglioso di me”.

Space Man, il significato del brano in gara all’Eurovision 2022

Sam Ryder ha scelto di portare il brano Space Man all’Eurovision Song Contest, ed è uno degli avversari di Mahmood e Blanco per la finale del 14 maggio, che rappresentano l’Italia con Brividi dopo la vittoria a Sanremo. Le aspettative sono altissime, non solo perché è seguito da 12 milioni di persone su TikTok, ma anche perché Space Man è una canzone che ha conquistato con il suo sound “spaziale”.

E lo show messo in piedi per l’esibizione è a dir poco “pazzesco”, almeno così ha anticipato lo stesso Ryder. Orecchiabile, leggera, perfetta da ballare: Space Man è stata scritta durante un’estate con gli amici. Ma non facciamoci ingannare dal ritmo: la narrazione è un inno pop divertente e personale, riflessivo e sognante.