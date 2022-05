Eurovision 2022, Damiano David con le stampelle. Ma l’infortunio non lo ferma

Brit Awards, il look dei Maneskin fa centro: la provocazione di Damiano

I Måneskin sono pronti a regalare un grande show alla finale dell’Eurovision Song Contest. La loro presenza è attesissima sul palco dell’evento, anche perché presenteranno il loro nuovo singolo dal titolo Supermodel. Peccato però che il frontman della band Damiano David si sia presentato alla stampa con le stampelle, prova di un piccolo infortunio provocato da una recente caduta.

Damiano con le stampelle, l’infortunio prima della finale dell’Eurovision 2022

Damiano David si è presentato alla stampa con una stampella, zoppicando vistosamente. Un infortunio provocato da una recente caduta: il frontman dei Måneskin ha preso una storta mentre si trovava a Londra a girare il videoclip della canzone Supermodel, l’ultimo singolo della band romana.

Il cantante, insieme agli altri membri del gruppo Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi, è arrivato a Torino per esibirsi alla finale dell’Eurovision Song Contest, su quel palco che ha regalato ai Måneskin la fama internazionale. Purtroppo però si è presentato appoggiandosi a una stampella, prova del piccolo incidente sul set.

Incontrando la stampa Damiano ha ironizzato: “Tranquilli, ho cantato in condizioni peggiori”. Il dubbio dei giornalisti del resto era lecito: gli addetti ai lavori hanno infatti ipotizzato che, visto la caviglia dolorante, potesse essere assente durante la serata finale dello show. Il giovane artista non si è certo lasciato abbattere dall’accaduto, rassicurando la stampa: “In qualche modo farò, stringo i denti e vado avanti. Non dimentico di aver fatto concerti con una spalla che mi usciva, figuriamoci se mi fa paura una piccola distorsione alla caviglia”.

Del resto proprio su quel palcoscenico prestigioso presenteranno il loro nuovo singolo inedito Supermodel, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 maggio.

Måneskin, il nuovo singolo Supermodel

Il palco dell’Eurovision Song Contest lo scorso anno li ha consacrati, meritatamente, come vincitori. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan allora hanno sbaragliato tutti, e adesso tornano da veri e propri idoli, con un nuovo brano che rivela ancora una volta la loro anima rock e che siamo certi che conquisterà i fan.

“Abbiamo scritto Supermodel dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles – hanno raccontato –. A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze”.

È così che è nata l’idea che ha dato vita a questo nuovo singolo, un brano che è un invito ad andare oltre la patina del successo per scoprire la vera essenza delle persone. “Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio Supermodel: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai”.

Ma per i Måneskin non finisce certo qui: dopo le esibizione agli iHeart Music Awards e al Coachella – solo per citarne alcuni – i quattro ragazzi hanno annunciato il loro primo tour mondiale che toccherà anche l’America.