Måneskin, grinta rock pazzesca: la sensualità di Damiano per Supermodel

Per sentirli esibire dal vivo i dovrà attendere pochissimo, infatti i Måneskin presenteranno Supermodel sul palco che, solo lo scorso anno, li ha consacreti e lanciati in tutto il mondo: l’Eurovision Song Contenst. Ma intanto il nuovo singolo è uscito ed è un vero e proprio concentrato di grinta rock pazzesca, con la voce sensuale e graffiante di Damiano che cattura il pubblico. Per il lancio sono state utilizzate alcune immagini rivelate su Instagram in una sorta di conto alla rovescia glam, sensuale e fashion allo stato puro. Non solo di Damiano, frontman della band, ma anche di tutti gli altri componenti del gruppo.

Måneskin: Supermodel, il nuovo singolo è l’essenza del rock

Supermodel è uscito il 13 maggio e conferma l’anima rock dei Måneskin: ritmo, voce, coinvolgimento per un brano che è nato nel corso del lungo periodo che la band ha trascorso a Los Angeles: negli Stati Uniti infatti hanno suonato dal vivo, partecipato a trasmissioni tv e ottenuto consensi. Arrivando – addirittura – a suonare su uno dei palchi più prestigiosi: quello del Coachella festival.

Ora hanno lanciato il nuovo brano, nato proprio sulle colline più famose degli Stati Uniti. “Abbiamo scritto Supermodel dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles – hanno raccontato – . A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze”. Da questo presupposto è nata l’idea che ha dato vita al nuovo singolo, un brano che è un coraggioso invito a guardare dietro la patina del successo, per scoprire la vera essenza delle persone. “Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio Supermodel: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai”.

Un brano rock, ma al tempo stesso intenso e forte.

E ne è passato di tempo da quando nel 2015 Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan hanno iniziato a suonare per le strade di Roma. Una prima svolta è arrivata da X Factor, e poi da lì hanno macinato successi e consensi sempre più importanti, fino ad arrivare al loro primo tour mondiale. Data di partenza Seattle il 31 ottobre.

Måneskin, le immagini per il lancio del singolo: la sensualità di Damiano

In attesa dell’uscita del singolo Supermodel sul profilo Instagram ufficiale della band sono state divulgate alcune immagini e brevi frame del brano. Quello che spicca è, senza dubbio, il glamour ma del resto a quello i Måneskin ci hanno abituati da tempo. E anche la sensualità di Damiano, in una foto coperto solo dall’obbiettivo della macchina fotografica di Thomas. Provocanti e provocatori, ma sembre con un obiettivo ben preciso: dare valore all’essere, all’unicità di ognuno, alla bellezza. Così si passa a Damiano in una vasca (o fotografato senza veli), a Victoria in biancheria e pelliccia bicolor, fino a Ethan in camicia di raso e Thomas vestito da cowboy.

Anche questa volta non mancano i messaggi, perché il rock dei Måneskin è anche quello. Supermodel si potrà godere dal vivo nel corso della finale dell’Eurovision 2022, quando la band tornerà sul palco che ha visto la loro carriera spiccare il volo.