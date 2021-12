Damiano David, cartolina di Natale alternativa: senza freni (e senza veli)

Damiano dei Måneskin, icona di stile 2021: 10 look leggendari

Damiano David è forse l’unico vip del momento che mette d’accordo tutte e che piace sia alle giovanissime che alle più agée per via di quella sua faccia da bello e dannato e del suo atteggiamento da rockstar.

Non c’è occasione in cui il cantante dei Måneskin non sfrutti il suo sex appeal con consapevolezza e spavalderia, lanciando ogni volta un messaggio forte di libertà e menefreghismo nei confronti di preconcetti e pregiudizi ormai retrogradi.

Così, anche per Natale ha voluto lanciare una provocazione e fare degli auguri del tutto particolari, ben conscio delle reazioni che avrebbe scatenato (che infatti non si sono fatte attendere).

Damiano David nudo su Instagram, gli auguri senza veli

Per augurare un buon Natale a tutti i suoi fan, Damiano ha pubblicato una foto senza veli direttamente dalla cucina di casa sua. Unico orpello: il cappello di Babbo Natale sulla testa. Per evitare la censura di Instagram, poi, il cantante ha piazzato la faccina di Babbo Natale sulle parti intime, lasciando però che si intravedesse chiaramente l’addominale diagonale che si unisce all’attaccatura della coscia (non è la prima volta che si mostra nudo su Instagram, comunque).

Con lui il gatto Lego, che tiene in braccio e che guarda con amore evitando di rivolgere lo sguardo dritto in camera. Tutto intorno la sua cucina, così com’è, anche con scarpe e scarponi in giro. Inutile dire che la foto ha scatenato migliaia di like e commenti e che nel giro di poche ore è finita su tutti i siti di gossip.

Damiano e l’amore per i gatti

Lo scatto con il suo Lego arriva a pochi giorni di distanza dalla notizia della donazione che Damiano David e Giorgia Soleri hanno fatto nei confronti dell’oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna, recentemente distrutta da un incendio.

Appena abbiamo visto quello che era successo – aveva scritto Damiano – io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio”.

Damiano e i Måneskin, la quiete prima della tempesta

Per Damiano e i Måneskin questi sono i primi giorni di riposo e relax dopo mesi in giro per il mondo. La band, infatti, non si è praticamente mai fermata in questo 2021 impossibile da dimenticare. Dalla vittoria a Sanremo a quella dell’Eurovision fino ai trionfi americani, i Måneskin sono stati senza dubbio la rivelazione dell’anno e hanno conquistato con la loro musica e il loro modo di fare il mondo intero.

Ora per loro il 2022 si apre all’insegna di nuove sfide: ad attenderli un tour europeo che li porterà in giro fino alla primavera.