Maneskin, Damiano nudo su Instagram: il commento di Giorgia Soleri

Il messaggio dei Maneskin in fondo è chiaro: non ci sono limiti, né definizioni univoche per le persone e le loro scelte. Così che indossi abiti femminili, baci il suo chitarrista Thomas o esca con la fidanzata Giorgia Soleri, non stupisce né sconvolge. Fa parte del personaggio e anche del modo di essere, libero da ogni preconcetto o imposizione.

Nelle ultime ore, Damiano ha aggiunto un nuovo tassello al suo elenco di cose da fare per alzare ulteriormente l'hype nei suoi confronti: ha pubblicato una serie di scatti in cui è completamente nudo. A coprirlo nelle parti intime (evitando così la censura di Instagram) un pallone da basket.

"Ball is life" è la breve didascalia che accompagna le foto, tutte simili, in cui a fare la differenza è solo l'espressione del viso.

Inutile dire che le immagini hanno innalzato la temperatura e scatenato i like e i commenti dei fan dei Maneskin, ma c'è un commento che non passa inosservato, quello di una fan speciale: Giorgia Soleri.

La fidanzata di Damiano ha apprezzato gli scatti esattamente come hanno fatto i fan del suo amato frontman e non ha perso occasione per dirlo: "Improvvisamente mi piace il basket...", ha scritto. Il riferimento è ovviamente al pallone che copre Damiano nelle parti intime, lasciando che comunque si intraveda parte dei fianchi e soprattutto l'addominale basso.

Tra i commenti anche quello di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, che ha espresso il suo apprezzamento: "Hot ehehe", ha lasciato scritto.

Per Damiano e i Maneskin è un momento d'oro: dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest, la band ha scalato le classifiche non solo italiane, ma mondiali riuscendo a sfondare persino nell'ostico mercato statunitense, da sempre restio a concedere spazi a cantanti europei e ancora meno italiani. Ma come ha affermato la rivista Billboard, anche grazie a loro le emittenti radiofoniche stanno riscoprendo il rock e lo stanno rendendo alla portata di tutti.