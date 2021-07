Giorgia Soleri, minacce e insulti per la fidanzata di Damiano dei Måneskin

editato in: da

Capita sempre più spesso che personaggi famosi del mondo dello spettacolo e non, denuncino gli attacchi degli haters sui social. Sono in molti, infatti, ad essere stati vittime di insulti e di offese che, purtroppo, stanno diventato sempre più frequenti. Lo sa bene Giorgia Soleri, che esausta, si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram.

Giorgia Soleri, modella e influencer, può contare, su Instagram, di oltre 300 mila follower. Tra gli utenti del web gode, quindi, di una importante notorietà, che è cresciuta ancora di più quando ha reso nota la sua relazione con Damiano David, il frontman dai Måneskin, la band italiana che, dopo l’emozionante vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, sta collezionando successi in tutto il mondo.

L’influencer ha sempre utilizzato la possibilità di parlare ad un grande numero di persone per informare su argomenti importanti, temi spinosi e per dare il suo contributo nel mondo. E, grazie alla sua attività, ha ricevuto dimostrazioni di stima e di affetto da un gran numero di sostenitori. La fama, soprattutto quella sui social network, ha però anche un altro lato della medaglia: rende facile bersaglio di chi vuole diffondere odio. Giorgia, così, si ritrova quotidianamente a ricevere insulti e pesanti minacce di morte.

Lo ha dichiarato proprio lei attraverso delle stories in cui ha mostrato solo uno dei tanti messaggi che riceve giorno dopo giorno: “riassunto chiaro e diretto dell’odio che ricevo ogni giorno”, ha affermato. I toni del commento pubblicato sono forti, le offese pesanti e l’augurio di un futuro orribile non manca. Parole pesanti, che possono colpire e ferire anche le persone più forti e provocare grandi disagi in chi, invece, è più sensibile.

Nonostante lo sfogo, Giorgia si è detta anche consapevole di avere al suo fianco un grande numero di sostenitori e di persone che sono pronte a prendere la sue parti. Insomma, sul web è anche possibile confrontarsi civilmente e rimane un grande strumento per mettere in contatto le persone.

Ricevo anche dei messaggi meravigliosi e delle parole di affetto incredibili, bisogna dirlo che è pieno di cuori di panna, non sono tutti stro**.

Lo sfogo di Giorgia Soleri è solo l’ennesima denuncia di quanto accade quotidianamente sui social. In passato, anche altre vip, come Aurora Ramazzotti, Giulia Stabile, e Elodie, hanno confessato di aver subito il pesante attacco di utenti maleducati. Si riuscirà a limitare quanto più possibile questo fenomeno che, nel migliore dei casi, risulta essere estremamente fastidioso?