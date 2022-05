Eurovision 2022: chi partecipa alla finale, dove e quando vederla

Eurovision 2022, Blanco e Mahmood sul turquoise carpet: i look più incredibili

Si è conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, due le esclusioni eccellenti (soprattutto per il nostro Paese), ma intanto si è delineata la scaletta di cantanti in gara per la serata finale in programma sabato 14 maggio.

Finalmente salgono sul palco Blanco e Mamhood che rappresentano l’Italia con Brividi, il brano con cui hanno trionfato a Sanremo. E poi tantissimi ospiti, musica e show.

Eurovision 2022, i cantanti in gara alla finale

Dopo le due semifinali si è delineato il gruppo di 25 artisti (e Paesi) che saliranno sul palco nel corso della finale dell’Eurovision 2022 per contendersi la vittoria.

Intanto due esclusi eccellenti, almeno per il nostro Paese. Infatti Achille Lauro (in gara con San Marino) ed Emma Muscat, ex concorrente di Amici, che si è esibita per Malta, non hanno ottenuto il lasciapassare per la serata finale della kermesse. Ecco l’elenco di Paesi e artisti – non in ordine di uscita – che gareggiano sabato 14 maggio.

Eurovision 2022, gli ospiti

E la serata della finale è molto attesa anche per gli ospiti che si esibiranno, a partire dai Måneskin che lo scorso anno hanno trionfato alla kermesse canora con Zitti e buoni. Sul palco, portano il brano in anteprima Supermodel (disponibile sulle piattaforme digitali già dal 13 maggio). L’attesa, manco a dirlo, è altissima. Il gruppo romano dal palco dell’Eurovision 2021 aveva spiccato il volo arrivando ad esibirsi all’estero compresi gli Stati Uniti. Ospite anche Giliola Cinquetti, che torna a cantare su questo palco dopo quasi 60 anni. Era il 1964 e, a soli sedici anni, ha conquistato il pubblico con Non ho l’età.

Nelle passate serate tra gli ospiti Diodato, che ha emozionato il pubblico con Fai rumore, e Il Volo: il trio si è esibito con Gianluca Ginoble collegato a causa del Covid.

Eurovision 2022, dove vederlo

Ottima la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan che hanno saputo intrattenere il pubblico. La serata finale sarà visibile sabato 14 maggio in prima serata su Rai 1. Ad accompagnare, nel corso della diretta, il pubblico italiano è il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico. La diretta si può seguire anche su Rai Radio 2, Rai Italia e in streaming su RaiPlay. Grandi ascolti per le due semifinali, che segnano il successo di una kermesse che quest’anno è giunta alla sua 66esima edizione e che dopo molto tempo è tornata a essere ospitata dall’Italia.