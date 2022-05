Eurovision 2022: chi è Amanda Tenfjord, la cantante greca di Die Together

Giovane, acclamata dalla critica internazionale e con una voce meravigliosa: Amanda Tenfjord – pseudonimo di Amanda Klara Geōrgiadī – rappresenta la Grecia all’Eurovision Song Contest 2022. Una promessa della musica: con il suo brano Die Together, ha già conquistato migliaia di fan e la troveremo a Torino dal 10 al 14 maggio. La cantante greca – naturalizzata norvegese – è attiva nel mondo della musica dal 2014, quando ha pubblicato il singolo di debutto Run. Ha tutte le carte in regola per essere la stella dell’Eurovision: scopriamo di più su di lei.

Chi è Amanda Tenfjord: l’infanzia e gli inizi

Nata il 10 gennaio 1997 in Grecia, precisamente a Giannina, si è trasferita in giovane età in Norvegia con la propria famiglia, ad Alesund: proprio qui, si è ritrovata nella medesima classe di Sigrid, cantante norvegese. Amanda è diventata famosa nel 2014, dopo la pubblicazione del singolo Run: quest’ultimo è stato utilizzato per la campagna pubblicitaria di un’organizzazione, la Personskadeforbundet LTN. Nel 2015, sempre per Run, ha vinto anche il premio Musikkprisen.

Inseguendo il suo sogno di cantare, la Tenfjord ha scelto di partecipare alla prima edizione di The Stream su TV 2. Non ha vinto, ma in ogni caso è arrivata tra i trenta finalisti. Negli anni successivi non si è affatto arresa, tutt’altro: nel 2018, per esempio, è stata ospite per il progetto Telethon P3aksjonen, dove si è esibita e ha mostrato le sue qualità canore. Il suo EP di esordio, First Impression, risalente al 2018, è uno dei più importanti.

Le sue canzoni, grazie alle piattaforme moderne di ascolto, hanno raggiunto ogni parte del mondo, ma non solo, perché nel 2018 è stata artista di supporto per gli Highasakite e ha tenuto un’esibizione al Festival Musicale Trondheim Calling. Per quell’occasione, ha ritirato il premio per la cultura giovanile del comune di Haram.

Oltre alla musica, però, c’è di più: Amanda, infatti, attualmente sta studiando medicina e sta facendo il suo tirocinio in un ospedale per pazienti Covid-19. Piena di sogni e speranze, la Tenfjord sfiderà i Paesi in gara all’Eurovision Song Contest, che quest’anno – dopo più di trent’anni – si terrà a Torino, a seguito della vittoria dei Måneskin nel 2021.

Amanda Tenfjord, vita privata

Amanda è una ragazza molto riservata: sul suo profilo Instagram, condivide spesso degli scatti in giro per il mondo, in Grecia e in Norvegia. Pubblica in modo attivo, e la sua vita sentimentale non è sotto la luce dei riflettori. Sembra che frequenti qualcuno, ma non è certo: spesso, si mostra con un ragazzo, ma non c’è la certezza assoluta che sia il suo fidanzato.

Amanda Tenfjord all’Eurovision Song Contest 2022

Il 15 dicembre 2021 Amanda ha superato ufficialmente il processo di selezione per rappresentare la Grecia all’Eurovision Song Contest 2022: è stata scelta dall’emittente radiotelevisiva ERT tra ben cinque candidati. Il 10 marzo 2022 abbiamo avuto l’occasione di ascoltare per la prima volta in brano in concorso, Die Together.

Die Together di Amanda Tenfjord: il significato del brano

La canzone dell’Eurovision è stata scritta da Amanda in collaborazione con Bjørn Helge Gammelsæter. L’ha realizzata poco dopo essersi lasciata, ma il brando ha un significato di ampio respiro: può essere interpretato in base alle esperienze personali di ciascuno di noi, quando qualcosa finisce bruscamente. Una relazione, un sogno, un percorso. “È passato del tempo dopo la fine della mia relazione e ho scritto un album su questa relazione dall’inizio alla fine, e Die Together è solo una delle canzoni nel momento della rottura, quando tutto è caotico e triste. Non si tratta di una persona o di una relazione, è un qualcosa generale”.