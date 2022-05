Emma Muscat, da Amici all’Eurovision 2022

Le coppie più belle nate ad Amici di Maria De Filippi (e quali resistono)

Al via questa settimana l’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà a Torino, tornando finalmente in Italia, con l’attesissima finale prevista per sabato 14 maggio. Questa edizione, con in gara i nostri mahmood e Blanco con Brividi, vedrà tra i concorrenti una vecchia conoscenza del piccolo schermo, Emma Muscat, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2018. Emma salirà sul palco per la seconda semifinale il prossimo 12 maggio.

Da Amici all’Eurovision: chi è Emma Muscat

Classe 1999, Emma Muscat è originaria di Malta, che rappresenterà all’Eurovision Song Contest 2022, ma la cantante è un volto noto del piccolo schermo nostrano. Infatti, nel 2018 ha partecipato, classificandosi al quinto posto, al talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Il suo brano più popolare dopo la scuola, Avec Moi, è stato tra i più trasmessi dalle radio nell’estate 2018. Il contratto con la Warner Music Italia l’ha portata a pubblicare prima un ep, Moments, e poi il primo album, Moments Christmas Edition, che alternava i suoi pezzi a cover di classici natalizi.

Il suo ex più noto è certamente il rapper Biondo, con il quale, oltre ad aver condiviso il palco di Amici, ha anche duettato. Dal 2021 invece Emma Muscat è fidanzata con un ragazzo di Malta, Kurt Galea, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Il suo profilo instagrama, emmamuscat_official, ha quasi 800mila followers, e il suo successo non si limita nostro paese, ma a tutta Europa. Emma infatti nelle scorse settimane ha viaggiato da Londra a Barcellona, passando per Tel Aviv, Amsterdam e Madrid con il suo tour. Il 13 maggio uscirà il suo secondo album in studio.

“Il mio album conterrà brani interamente interpretati da me, senza collaborazioni” ha raccontato l’artista a Eurofestival News. “È il mio secondo album in inglese, ci sono sei brani che parlano di diversi messaggi che narrano diverse esperienza della mia vita e le mie emozioni riversate in essa. Ed è anche per questo che il mio album si chiamerà ‘I am Emma’.”

Emma Muscat pronta a rappresentare Malta all’Eurovision

Con il brano I am what I am Emma Muscat è pronta a conquistare il pubblico dell’Eurovision Song Contest 2022, rappresentando Malta ma portando sempre nel cuore l’Italia.

Il brano è una ballata pop motivazionale, suonata al pianoforte da Emma, che ci spinge ad essere sempre chi siamo, senza condizionamenti, e che ribadisce, a chi ci ama, di accettarci semplicemente per quelli che siamo. Inizialmente la Muscat era stata scelta per rappresentare Malta con un altro brano, il singolo Out of sight, ma la cantante ha preferito l’inedito I am what I am per gareggiare, poiché meno personale e con un messaggio che può essere condiviso da un pubblico più vasto.

“La ragione dietro il mio amore per ‘I am what I am’ è che ho la possibilità di mandare un importante messaggio, importante per chi ancora oggi non si sente accettato dalla società” ha raccontato Emma.

Il suo sogno nel cassetto dopo l’Eurovision? Salire sul palco del Festival di Sanremo!