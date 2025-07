Emma Muscat mamma per la prima volta, è nata Mila Rae Galea: la foto su Instagram

IPA Emma Muscat con la figlia Mila appena nata

Emma Muscat è diventata mamma per la prima volta: l’annuncio è arrivato su Instagram, dove ha condiviso la prima foto della bambina, Mila Rae Galea, nata lunedì 28 luglio. La piccola è nata dall’amore con il compagno Kurt Galea: “Un amore come non mai. Benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina. Ti adoriamo”, ha scritto l’ex di Amici a corredo dello scatto.

Emma Muscat mamma, è nata Mila Rae Galea: la prima foto su Instagram

L’ex allieva di Amici ha dato alla luce la sua prima figlia: al suo fianco c’è il compagno Kurt Galea. La notizia è stata condivisa su Instagram, con un meraviglioso scatto in bianco e nero: a marzo, con un’intervista al settimanale Chi, Emma Muscat aveva annunciato la gravidanza: “Porto un’altra vita dentro di me. È stato un regalo inaspettato, il regalo più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello”.

Il nome della piccola è estremamente particolare: Mila è un nome di origine slava e significa “grazia, delicatezza, benevolenza, amorevolezza e bontà d’animo”, mentre Rae è un nome scozzese, diminutivo di Rachel. Anche in questo caso il nome è legato alla purezza, all’innocenza e alla mitezza d’animo.

Emma Muscat, la felicità per l’arrivo della prima figlia

“Sento la vita nei tuoi battiti… Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine. Un diamante cresce dentro di me. Il nostro piccolo miracolo arriva ad agosto”, aveva annunciato così la gravidanza. La bambina è quindi nata con qualche giorno d’anticipo: “Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è paura, felicità, diversi sentimenti, tante lacrime di gioia. Ho un po’ paura per quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un bel momento. Sto imparando nuove cose ogni giorno”, aveva descritto proprio le emozioni che stava vivendo nel singolo Tutto quello che ho, una “dichiarazione d’amore in musica”. All’epoca non aveva annunciato il sesso del bebè, rendendolo pubblico solo mesi dopo, proprio nel mese di luglio.

La bimba è nata dalla storia d’amore con Kurt Galea, che è lontano dal mondo dello spettacolo. Proprio la Muscat non ha mai voluto vivere troppo le sue relazioni alla luce del sole: aveva spiegato la sua volontà di voler proteggere il legame, ricordando il suo passato e la relazione pubblica che aveva avuto con Biondo, incontrato nella scuola di Amici. “Questa volta ho trovato un amore speciale e non volevo che venisse rovinato dalle aspettative o dai commenti. A volte è bello tenersi qualcosa per sé e proteggerlo”. Galea e la Muscat si sono conosciuti nel 2019, e si sono incontrati in un beach club. Con l’arrivo di Mila Rae, Emma Muscat e Kurt Galea iniziano un nuovo capitolo della loro vita: per la coppia, è solo l’inizio di una nuova (e meravigliosa) avventura.