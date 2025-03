Emma Muscat è incinta: “Un diamante cresce dentro di me”

Fonte: IPA La cantante Emma Muscat annuncia di essere incinta

La cantante maltese Emma Muscat ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio e lo ha fatto nel modo più dolce possibile, condividendo su Instagram alcuni scatti che la ritraggono in tutto il suo splendore col pancione in bella vista. Presente al suo fianco anche il compagno Kurt Galea, padre del bambino (o bambina) che, come lei stessa ha spiegato in un’intervista, è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo.

L’annuncio della gravidanza su Instagram

“Sento la vita nei tuoi battiti… Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine. Un diamante cresce dentro di me. Il nostro piccolo miracolo arriva ad agosto!”. Con queste parole, a corredo dei dolci scatti condivisi su Instagram, la cantante Emma Muscat ha dato il lieto annuncio, aggiungendosi così alla lista di future mamme VIP del 2025.

Per l’artista maltese si tratta del primo figlio (o figlia, ancora non ne ha svelato il sesso), frutto dell’amore con il compagno Kurt Galea, persona lontana dal mondo dello spettacolo e il cui amore ha preferito tenere lontano dai riflettori, almeno finora. La Muscat ha parlato della sua prima gravidanza anche in un’intervista al settimanale Chi, raccontando di aver scoperto di essere in dolce attesa poco dopo il suo 25esimo compleanno, lo scorso 27 novembre.

“Porto un’altra vita dentro di me. È stato un regalo inaspettato, il regalo più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello”, ha raccontato. E ancora: “Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è paura, felicità, diversi sentimenti, tante lacrime di gioia. Ho un po’ paura per quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un bel momento. Sto imparando nuove cose ogni giorno”. Emozioni che ha descritto nel suo nuovo singolo, Tutto quello che ho, che ha definito una “dichiarazione d’amore in musica“.

Chi è Kurt Galea, il compagno di Emma Muscat

Di Kurt Galea, compagno di Emma Muscat e padre del suo primo figlio (o figlia) si sa ben poco, prima di tutto perché si tratta di un giovane lontano dal mondo dello spettacolo e, non meno importante, anche per volontà stessa della cantante, che ha preferito preservare questo amore da occhi indiscreti.

“In passato ho avuto una relazione pubblica, avevo condiviso tutto [si riferisce alla storia con il rapper Biondo, conosciuto nella scuola di Amici, ndr] – ha spiegato nell’intervista -. Questa volta ho trovato un amore speciale e non volevo che venisse rovinato dalle aspettative o dai commenti. A volte è bello tenersi qualcosa per sé e proteggerlo“. La cantante di origine maltese ha anche svelato qualche dettaglio in più sulla loro relazione: “L’ho conosciuto sei anni fa, nel 2019. Ci siamo incontrati in un beach club a Malta. Kurt vive a Malta, non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo una settimana venne a trovarmi e da lì in poi non ci siamo più lasciati“.