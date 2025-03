Serale Amici, le pagelle del 22 marzo: Amadeus si emoziona (10), Cuccarini lascia a bocca aperta (9)

Fonte: Ansa Amadeus

La prima puntata del Serale di Amici era attesissima dal pubblico e non ha deluso le aspettative: Maria De Filippi ha saputo confezionare come sempre uno show entusiasmante, con una giuria tutta nuova che ha regalato una ventata di freschezza al programma.

Al centro della serata del 22 marzo ovviamente ci sono state le emozionanti esibizioni dei ragazzi della scuola di talenti più famosa della tv. Anche quest’anno ad arrivare al Serale sono stati i più meritevoli, pronti a dimostrare le loro capacità di fronte al pubblico, ai loro insegnanti e alla giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Non sono mancati i battibecchi tra i professori e le performance tutte da ridere di Alessandra Celentano: ecco il meglio e il peggio della prima puntata del Serale di Amici.

Amadeus giudice impeccabile (ed emozionato). Voto: 10

Lo avevamo già visto nelle vesti di giudice quest’anno, quando Maria De Filippi lo aveva voluto in una delle prime puntate del pomeridiano di Amici. E un po’ in cuor nostro ci avevamo sperato di rivederlo nel programma: Amadeus si è dimostrato sin dai primi istanti un giudice impeccabile, capace di dire la parola giusta al momento giusto, senza nascondere un certo tuffo al cuore quando entra nello studio, accolto da una standing ovation.

“Pensavo di averle provate tutte le emozioni ma questa è un’ondata pazzesca. Grazie a Mediaset, grazie a Mediaset, in bocca al lupo ai ragazzi”, ha detto. Impagabili le sue facce durante il guanto di sfida dei professori e le parole di incoraggiamento ai ragazzi prima dell’eliminazione: che colpaccio Maria!

Lorella Cuccarini, JLo mancata. Voto: 9

Diteci la verità, Lorella Cuccarini ha fatto un patto col diavolo e si guarda bene dal dirlo: la prof, 60 anni il prossimo agosto, si muove sul palco come una delle allieve (anzi meglio), interpretando una Jennifer Lopez magistrale sulle note di On The Floor. “A 60 anni, ballare a freddo… comincio a scricchiolare”, ha detto, ma per tutti è lei la vera diva della serata. Tanto che Amadeus è pronto a replicare: “Ma balli come se ne avessi 30 anni di meno”. E anche il compagno di squadra Emanuel Lo è entusiasta: “Ti schiereremo ogni volta”. Che dire? Chapeau!

I battibecchi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Voto: 5

Se c’è una cosa che comincia a diventare stantia ad Amici è lo scontro continuo tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I loro battibecchi col tempo stanno diventando sempre più artefatti, e il pubblico se n’è reso conto, tanto da togliere spazio alle esibizioni dei ragazzi in gara. È giusto regalare momenti di leggerezza tra un’esibizione e l’altra, ma siamo sicuri che questo sia il modo giusto?

Alessandra Celentano, la solita polemica. Voto: 5

La Cele non sarebbe la Cele se non ricoprisse il ruolo da professoressa implacabile, anche a costo di tirare qualche colpo basso ai ragazzi che non fanno parte della sua scuderia. L’insegnante di danza più temuta della tv ha deciso di lanciare un guanto di sfida alla collega Deborah Lettieri, mettendo a confronto Chiara contro Francesca.

Uno scontro che si è rivelato ovviamente impari, visto che la ballerina della squadra avversaria non è specializzata nello stile classico. Ma Alessandra non aveva fatto bene i conti, scontrandosi per la prima volta con Amadeus, che ha voluto premiare gli sforzi di Francesca: “Ma siamo qui a giudicare il talento o la tenacia?”, ha replicato piccata al giudice.

Vybes, le sue parole prima dell’eliminazione. Voto: 10

Il primo ad abbandonare la scuola di Amici è stato Vybes, che prima di conoscere il verdetto della sfida contro Francesca ha voluto dire qualche parola sul brano con il quale si era appena esibito e che raccontava di un periodo complesso della sua vita, emozionando tutti i presenti. “Non so quando mi ricapiterà di parlare qui: questo pezzo parla del buio della depressione e della rinascita. Era una cosa che ci tenevo a portare da quando stavo chiuso in cameretta: sognavo che qualcuno parlasse di salute mentale, soprattutto in televisione. Ragazzi, se siete in difficoltà chiedete aiuto e non vergognatevi“.