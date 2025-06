Amici, Biondo si sposa con Anna Dvalishvili: la foto su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Biondo, ex concorrente di Amici e cantante, si sposa con Anna Dvalishvili. La rivelazione arriva da una foto pubblicata su Instagram in cui l’artista celebra la sua storia d’amore.

Biondo si sposa con Anna Dvalishvili: la foto

Biondo si sposa con Anna Dvalishvili? Nelle ultime ore si è diffuso un gossip alimentato da alcuni scatti pubblicati dal cantante e attore. Nelle foto, apparse su Instagram, attira l’attenzione in particolare un’immagine in cui si vedono le mani dei due innamorati intrecciate.

Nella foto si vedono le dita di Biondo e di Anna intrecciate con due anelli ben evidenti: una fedina con un rubino incastonato fra i diamanti e una fedina semplice.

“Amore, sei l’unica ragione per cui non mi sento solo”, ha commentato Biondo, confermando in parte le nozze. Anna Dvalishvili e Simone Baldasseroni – in arte Biondo – sono legati dal 2024. Una storia d’amore vissuta lontano dai riflettori e cresciuta in fretta.

Di Anna si sa poco e niente. L’unica certezza è che fa la scrittrice e che su Instagram – dove il profilo è privato – ha migliaia di follower. Biondo invece è arrivato al successo grazie ad Amici di Maria De Filippi. Dopo la fine della relazione con Emma Muscat, conosciuta nel programma, ha iniziato una carriera come attore e cantante.

Per ora i diretti interessati non hanno confermato le nozze, ma la foto che svela gli anelli (con tanto di dedica romantica) parla più di mille parole.

La carriera di Biondo fra Amici e Netflix

Classe 1998, Biondo è stato uno fra i concorrenti più amati di Amici di Maria De Filippi. Rapper, attore e modello, ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva solamente 16 anni e ha debuttato nel mondo della musica con il singolo Quattro mura nel 2015.

Nel 2017 è arrivato al successo grazie ad Amici. Dopo la fine della trasmissione la sua carriera è proseguita con il disco Dejavu che ha ottenuto il Disco D’Oro, in seguito è arrivato il singolo Ego. Mentre nel 2019 ha preso parte al Festival di Sanremo con Sergio Sylvestre.

Fra i singoli più famosi dell’artista troviamo Avec moi, realizzato con Emma Muscat, sua ex fidanzata, Bali e Dubai, Japan1ce. Dopo aver conquistato la musica, nel 2019 Biondo è sbarcato al cinema, recitando nel film È per il tuo bene con Marco Giallini e Vincenzo Salemme.

Nel 2021 ha preso parte alla fiction Che Dio ci aiuti, e al film 50 km all’ora di Fabio De Luigi. Inoltre ha fatto parte del cast de Il fabbricante di lacrime film di Alessandro Genovesi, uscito nel 2024 su Netflix. Nel film veste i panni di Rigel, protagonista della storia.

Se la carriera di Biondo è sotto gli occhi di tutti, per quanto riguarda la vita privata l’attore, cantante e modello è sempre stato molto riservato. La relazione con Emma Muscat, conosciuta ad Amici, è durata due anni, dal 2017 sino al 2019.

Una storia importante, terminata per scelta di entrambi. Per diverso tempo Biondo è rimasto single, ritrovando poi l’amore con Anna Dvalishvili che gli ha regalato nuovamente il sorriso.