Gianluca Ginoble ed Eleonora, prima foto social: una coppia al bacio

Gianluca Ginoble, membro del trio musicale Il Volo, ha presentato, per la prima volta in assoluto, la sua fidanzata Eleonora Venturini Storaro. In una puntata di Verissimo, il tenore aveva già annunciato il lieto incontro senza tuttavia svelare l’identità della compagna. Con una foto pubblicata sui social e un messaggio dolcissimo e pieno d’amore, Gianluca mostra la sua partner.

Gianluca Ginoble presenta Eleonora sui social: “E alla fine ho incontrato te”

Dopo innumerevoli gossip e voci circa l’identità della presunta fidanzata di Gianluca Ginoble, finalmente la lieta notizia. Il giovane tenore ha deciso di svelare l’identità, fino ad ora tenuta nascosta, della compagna Eleonora Venturini Storaro. Dal suo profilo social ha pubblicato una tenera foto che li ritrae insieme, pazzi d’amore l’uno dell’altro.

“E alla fine ho incontrato te”, scrive Gianluca Ginoble pieno d’orgoglio nel presentare Eleonora, nipote d’arte del celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro. I due, statuari e vestiti in maniera impeccabile, immortalano la prima foto insieme davanti allo specchio all’interno di quello che sembra un elegante palazzo d’epoca. Tavoli imbanditi alle loro spalle e affreschi raffinatissimi fanno intuire che si trovassero ad una cena importante.

Già precedentemente, il giovane tenore aveva annunciatonel salotto di Silvia Toffanin di essersi legato sentimentalmente ad una donna. Tuttavia l’identità non era ancora conosciuta, nella piena tutela della privacy di entrambi. “Sono fidanzato e realmente innamorato. Finalmente posso dirlo: sono felice”, queste le parole piene di gioia di Gianluca Ginoble nei confronti della fidanzata Eleonora.

Chi è Eleonora Venturini Storaro

Finalmente il volto che ha fatto battere il cuore a Gianluca Ginoble è stato svelato. Si tratta di Eleonora Venturini Storaro, giovane designer e nipote d’arte del premio Oscar e direttore della fotografia Vittorio Storaro. La compagna del giovane tenore ha un ampio curriculum di studi alle sue spalle. Ha studiato scienze della moda e del costume alla Sapienza di Roma, mentre attualmente frequenta la facoltà di Fashion Design all’Istituto Marangoni di Milano.

Influencer e modella, Eleonora vanta circa 17.000 followers sul suo profilo in cui mostra con dolcezza le foto insieme al nonno Vittorio, vincitore di tre premi Oscar per i film L’ultimo imperatore, Apocalypse Now e Reds.

Giovani e innamorati, Gianluca ed Eleonora hanno condiviso sui rispettivi profili social la foto che li ritrae insieme. Il tenore inoltre, con un messaggio dolcissimo, rivela ai fan tutto il suo amore per la fidanzata che, tra l’altro, ha lo stesso nome della madre.