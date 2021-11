Il Volo, Gianluca Ginoble: tutto sulla nuova fidanzata Eleonora

“Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”. Queste le parole di Gianluca Ginoble a Verissimo, quelle con le quali ha confermato di avere al suo fianco una donna molto importante e con la quale ha deciso di dividere la sua vita. Lei è Eleonora Venturini Storaro è una designer ed è già apparsa meravigliosa al braccio di suo nonno, Vittorio Storaro.

Gianluca Ginoble, chi è la nuova fidanzata Eleonora

Una serie di foto e alcuni like che non hanno lasciato troppo spazio ai dubbi. È così che sono trapelate le indiscrezioni sul nuovo amore che ha coinvolto Gianluca Ginoble de Il Volo, che già si è detto entusiasta per questo nuovo capitolo della sua vita che sta condividendo con Eleonora Venturini Storaro.

Oltre a essere nipote d’arte, è una designer laureata all’Università La Sapienza di Roma, per poi trasferirsi a Milano dove ha intrapreso un nuovo percorso all’Istituto Marangoni per studiare moda. È inoltre molto attiva sui social, con un profilo Instagram abbastanza nutrito che conta circa 15000 follower. Ama anche TikTok, dove ha costruito un profilo molto importante.

Di lei si conosce molto poco, se non che proviene da una famiglia fortemente vocata al cinema. Al braccio di suo nonno Vittorio, ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia alla quale hanno preso parte anche i tre artisti de Il Volo, con Gianluca Ginoble ma anche con Piero Barone e Ignazio Boschetto.

Le ex famose di Gianluca Ginoble

Gli amori di Gianluca Ginoble sono stati spesso chiacchierati, soprattutto perché alcune delle sue ex fidanzate fanno parte del mondo dello spettacolo. È stato infatti legato per molto tempo con Pasqualina Sanna, ex concorrente del programma La Pupa e Il Secchione, e ha avuto un presunto flirt con Mercedesz Henger, mai confermato.

Con l’amore che sta procedendo nella direzione giusta, Gianluca Ginoble ha potuto dedicarsi completamente al lavoro e al tributo a Ennio Morricone, andato in onda il 10 novembre su Rai1. Il concerto è seguito al rilascio dell’album dedicato al Maestro Il Volo Sings Morricone. Con la ripresa dopo il fermo dovuto alla pandemia, i tre artisti hanno riempito la loro agenda di concerti che terranno in tutto il mondo.