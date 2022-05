Eurovision 2022: Chanel Terrero, perché la cantante spagnola è famosa in Italia

Giovane, bellissima e dotata di un talento straordinario: Chanel Terrero è la bravissima cantante spagnola scelta per rappresentare il suo Paese all’Eurovision Song Contest 2022. Ma il suo nome e il suo volto non ci sono affatto nuovi. I più attenti probabilmente l’avranno già riconosciuta: scopriamo la sua brillante carriera e perché è famosa in Italia.

Chi è Chanel Terrero

Classe 1999, Chanel Terrero Martinez è nata a L’Avana e si è trasferita in Spagna con la famiglia quando aveva appena 3 anni. È cresciuta a Olesa de Montserrat, una piccola cittadina a non molta distanza da Barcellona: non tutti sanno che è qui in Catalogna, infatti, che la giovane cantante affonda le sue origini. Già in tenera età, mostrando un grandissimo talento, ha iniziato a prendere lezioni di danza classica, di canto e di recitazione. I suoi genitori pensavano che presto si sarebbe specializzata solo in una di queste sue abilità, ma incredibilmente Chanel è riuscita a portare avanti contemporaneamente tutte le sue passioni, brillando in ogni campo.

Come ballerina, ad esempio, ha avuto la possibilità di lavorare accanto a grandi protagonisti della scena internazionale: memorabile la sua esibizione del 2010 sul palco degli MTV Europe Music Awards, assieme alla popstar Shakira. Inoltre, sfruttando le sue capacità incredibili sia nella danza che nella recitazione, all’età di 16 anni ha debuttato a teatro. La Terrero ha preso parte a numerosi musical di successo, tra cui Flashdance e Mamma Mia!, e inseguendo il suo sogno di diventare famosa si è trasferita a Madrid per continuare a studiare.

Ben presto, Chanel è diventata una vera star, approdando anche al cinema e in televisione. Attrice bravissima, ha partecipato a numerosi film spagnoli e anche a qualche produzione internazionale. Ed è proprio in questo ambito che è divenuta famosa anche in Italia: qualcuno probabilmente se la ricorderà nei panni di Lucia Torres, misteriosa protagonista della soap opera iberica Il Segreto. La sua carriera musicale, invece, è esplosa solo in un secondo momento. È grazie al suo primo singolo che è arrivata nientemeno che all’Eurovision Song Contest 2022.

Chanel Terrero all’Eurovision 2022

L’anno scorso, la bella Chanel ha ottenuto un incredibile risultato: è stata selezionata per prendere parte al Benidorm Fest 2022, il cui vincitore da anni rappresenta la Spagna all’Eurovision. Presentatasi con il suo singolo SloMo, la Terrero ha conquistato il pubblico e si è aggiudicata una vittoria strepitosa, guadagnandosi di diritto il suo posto sul palco torinese, dove ha luogo l’importante competizione internazionale. Per lei è un’occasione unica di portare la sua voce bellissima anche al di fuori dei confini spagnoli.

Tra l’altro, la sua esibizione va direttamente alla serata finale dell’Eurovision Song Contest, che si tiene il prossimo sabato 14 maggio. Chanel è infatti rappresentante della Spagna, uno dei Paesi conosciuti come “Big Five”: sono coloro che hanno fondato la kermesse europea, e per tale motivo hanno di diritto un posto alla finale dell’ESC. Oltre alla Terrero, i vincitori di questo privilegio sono i francesi Alvan & Ahez, il tedesco Malik Harris, l’inglese Sam Ryder e gli italiani Mahmood e Blanco, che sono pronti a conquistare il palco di Torino con la loro bellissima canzone che ha già vinto il Festival di Sanremo 2022.