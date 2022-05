Eurovision 2022, Gianluca de Il Volo è positivo al Covid: cosa succede adesso

Eurovision 2022, Laura Pausini e i look della prima semifinale

Attesissimi sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022, i tre cantanti de Il Volo si trovano ora davanti ad un ostacolo imprevisto. Gianluca, il baritono del gruppo, è infatti risultato positivo al Covid e – a quanto si apprende – avrebbe già saltato le prove per la grande serata. Oltre alla preoccupazione dei fan per la sua salute, ci si chiede che ne sarà dell’esibizione del trio: la Rai sarebbe già alla ricerca di una soluzione.

Eurovision: Gianluca de Il Volo positivo

Giovedì 12 maggio, in occasione della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, il trio de Il Volo avrebbe dovuto tornare sul palco più importante d’Europa per una performance da brividi. Sono passati ben 7 anni da quando Gianluca, Ignazio e Piero avevano partecipato – in quell’occasione come concorrenti – all’ESC portando alla ribalta internazionale il loro strepitoso successo, la canzone Grande Amore. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, e i tre cantanti hanno aggiunto al loro curriculum una notevole sfilza di esperienze sia in Italia che all’estero.

Quasi a chiudere un cerchio, quest’anno sono stati scelti come ospiti speciali per riproporre una nuova versione di quel brano che ci aveva fatto emozionare – più precisamente, un rifacimento rock sinfonico, con un’alternanza di strofe in italiano e in inglese. I tre cantanti lirici si sono preparati a lungo per questo momento, ma qualcosa è andato storto proprio all’ultimo istante. È Gianluca Ginoble ad aver messo in subbuglio l’intera organizzazione: il baritono è infatti risultato positivo al Covid, e per questo motivo non potrà salire sul palco del Palaolimpico di Torino.

L’intera esibizione de Il Volo è a rischio? A parlare è Claudio Fasulo, vice direttore di Rai1: “Stiamo cercando una soluzione virtuale per farlo comunque partecipare e tenere in ogni caso la performance. Trasformiamo un problema in un’opportunità” – ha spiegato, come riporta La Repubblica. Per il momento, le condizioni di salute di Gianluca non desterebbero alcuna preoccupazione. Resta però da capire se è possibile organizzare un collegamento per permettergli di “essere presente” sul palco dell’Eurovision accanto ai suoi compagni.

Eurovision 2022, un successo strepitoso

Questo piccolo ostacolo potrebbe forse mandare all’aria l’esibizione de Il Volo – anche se non è ancora detta l’ultima parola. Ma di certo la grande macchina dell’Eurovision non si ferma: quest’anno, la kermesse sta riscuotendo un notevole successo. Tornata in Italia dopo tanti anni, grazie alla vittoria dei Måneskin, la competizione canora internazionale sta entrando nel vivo: la prima semifinale ha decretato i 10 concorrenti che avranno la possibilità di tornare sul palco, contendendosi l’ambito trofeo. E tra poche ore sarà il turno della seconda semifinale, che vedrà protagonisti tanti altri grandi nomi della musica europea.

Ma il successo è anche merito di una conduzione quasi impeccabile: Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan ce la stanno mettendo tutta, e i risultati non si sono fatti attendere. D’altronde, anche gli ospiti sono strepitosi. Abbiamo già visto Diodato, che ha finalmente avuto modo di intonare la sua splendida canzone Fai rumore, riscattandosi dalla delusione di due anni fa (quando l’Eurovision aveva subito una battuta d’arresto a causa del Covid). Mentre per la finale sono attesi proprio i Måneskin, pronti per tornare sul luogo del delitto e regalarci un’altra emozione. Nella speranza che portino fortuna a Mahmood e Blanco: l’idea di un bis appena un anno dopo quell’incredibile vittoria alberga in tutti noi.