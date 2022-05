Eurovision Contest 2022: la scaletta della prima serata

Eurovision 2022, Blanco e Mahmood sul turquoise carpet: i look più incredibili

Si apre il sipario sulla 66eisima edizione dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno va in scena dall’Italia e che più precisamente è trasmessa in diretta su Rai 1 dal Pala Olimpico di Torino. La prima serata, in programma il 10 maggio, vede disputare la prima semifinale con ben 17 Paesi e altrettanti artisti che salgono sul palco. Padroni di casa Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Ma non mancano gli ospiti e i momenti di grande spettacolo.

Eurovision, la scaletta della prima semifinale

Questa edizione dell’Eurovision è stata chiamata The sound of beauty con l’idea di celebrare la bellezza italiana: dai paesaggi, alla cultura e senza dimenticare lo stile di vita. Ma il messaggio diventa ancora più profondo e vuole superare i confini nazionali per inglobare valori come universalità e inclusività, fondamentali in questo periodo storico. Nell’attesa di assistere al grande show è stata resa nota la scaletta della prima serata, in programma il 10 maggio.

Ecco l’ordine di uscita dei vari Paesi e dei rispettivi cantanti.

Albania con Ronela Hajati, brano Sekret

Lettonia con Citi Zēni, brano Eat Your Salad

Lituania con Monika Liu, brano Sentimentai

Svizzera con Marius Bear, brano Boys do Cry

Slovenia con LPS, brano Disko

Ucraina con Kalush Orkestra, brano Stefania

Bulgaria con Intelligent Music Project, brano Intention

Paesi Bassi con S10, brano De Diepte

Moldavia con Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov, brano Trenuleţul

Portogallo con MARO, brano Saudade saudade

Croazia con Mia Dimšić, brano Guilty Pleasure

Danimarca con Reddi, brano The Show

Austria con LUM!X & Pia Maria, brano Halo

Islanda con Systur (Sigga, Beta and Elín), brano Með Hækkandi Sól

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjor, brano Die Together

Norvegia con Subwoolfer, brano Give That Wolf a Banana

Armenia con Rosa Linn, brano Snap

Eurovision 2022, gli ospiti della prima serata

All’Eurovision 2022 oltre ai cantanti in gara, non mancano gli ospiti e l’elenco è fitto. Nel corso della prima semifinale è attesa la Dance of beauty, a portare al Pala Olimpico i più grandi successi della dance italiana il produttore artistico Dardust, che si esibirà accompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants. Poi sale sul palco dell’Eurovision 2022 anche Diodato che interpreta Fai Rumore, brano vincitore del Festival della Canzone Italiana 2020. La canzone, quindi, che avrebbe dovuto gareggiare alla kermesse canora nel 2020, poi non andata in scena a causa della pandemia da Covid – 19.

Eurovision 2022, dove seguire la prima semifinale

L’Eurovision Song Contest vede alla regia l’EBU (European Broadcasting Union), la principale alleanza mondiale dei Media di Servizio Pubblico – con Rai quale Host Broadcaster (emittente ospite). L’appuntamento è in prima serata su Rai 1 a condurre saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, mentre il commento è stato affidato a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Per chi non può seguire alla tv è bene sapere che l’Eurovision è trasmesso in diretta anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay e Rai Italia.

Per l’Italia sono in gara Mahmood e Blanco con la loro Brividi, la canzone con la quale hanno trionfato a Sanremo. Ma per ascoltarli si deve attendere la finale, perché l’Italia (insieme a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito) fa parte dei Paesi Big Five che accedono direttamente all’ultima serata.