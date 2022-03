Eurovision 2022, Achille Lauro in semifinale: quando si esibisce e dove vederlo

Sanremo 2022, il significato segreto dei look

L’Eurovision Song Contest quest’anno vedrà come protagonista l’Italia, e nello specifico la città di Torino che dal 10 al 14 maggio 2022 ospiterà l’evento europeo conquistato grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno. I vincitori di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood, gareggeranno direttamente per la vittoria con il loro brano Brividi, ma non saranno gli unici italiani a salire su quel palco importante: non è un segreto, infatti, che Achille Lauro gareggerà per San Marino. Da poco è stato decretato l’ordine di uscita delle due semifinali, quindi ecco quando si esibirà Achille Lauro e dove possiamo vederlo.

Achille Lauro all’Eurovision 2022: quando si esibisce

L’ordine di esibizione per quanto riguarda le due semifinali dell’Eurovision 2022, che si terranno il 10 e il 12 maggio, è stato decretato: Achille Lauro, al contrario dei colleghi Blanco e Mahmood che hanno già in mano la finale della competizione in quanto l’Italia è il Paese ospitante dell’evento, dovrà giocarsi il tutto per tutto durante una delle semifinali per potersi aggiudicare la puntata della finalissima che si terrà il 14 maggio.

Achille Lauro si esibirà durante la seconda puntata delle semifinali, quindi il 12 maggio, e salirà sul palco per settimo, dopo la Finlandia, Israele, Serbia, Azerbaigian, Georgia e Malta. La sua esibizione, quindi, avverrà più o meno durante la fine della prima metà della serata, considerando che ci saranno ben 18 cantanti in gara quella stessa sera.

Achille Lauro in semifinale, dove vederlo

Esattamente come per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, le due serate dedicate alle semifinali saranno trasmesse a partire dalle 20:45 su Rai Uno. In collegamento per commentare l’andamento della serata ci saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, coppia confermata dopo il successo dello scorso anno. Qualora non si fosse in possesso di una tv, nessun problema: l’evento sarà possibile guardarlo anche in diretta streaming su RaiPlay.

I conduttori per la puntata finale saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, e l’evento sarà condotto in lingua inglese, ed è per questo che verrà mantenuto il collegamento con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio che seguiranno e commenteranno con il pubblico a casa tutto ciò che succederà sul palco dell’Eurovision.

Achille Lauro per San Marino: cosa è successo dopo Sanremo 2022

Quella di Achille Lauro è stata una scelta molto amata da tante persone, ma anche criticata da tante altre, fan compresi. Dopo la partecipazione a Sanremo 2022, in cui non è riuscito ad arrivare neanche nella prima decina in classifica, precludendosi l’opportunità di gareggiare di diritto per l’Italia all’Eurovision Song Contest, Achille Lauro ha deciso di proporsi per un altro Paese, San Marino, riuscendo a spodestare gli altri colleghi che avevano avuto la stessa idea (come Valerio Scanu, Francesco Monte e Ivana Spagna).

Quindi sarà sul palco di Torino il 12 maggio, con il suo brano intitolato Stripper, e se riuscisse a passare la semifinale si scontrerebbe poi il 14 maggio, durante la finalissima, con i vincitori di Sanremo 2022: Blanco e Mahmood. I due, in finale, si esibiranno per noni con il brano Brividi; l’ordine di uscita per l’ultima serata non è ancora stato deciso per tutti gli altri, ma ogni anno il Paese ospitante ha il diritto di estrarre in anteprima il numero per l’ordine di esibizione.