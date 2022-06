Paura per Stash, incidente con un camion che andava contromano

Paura per i fan di Stash e i The Kolors, che hanno appreso da Instagram come i loro beniamini abbiano rischiato grosso per via di un incidente stradale che li ha visti protagonisti in Molise.

Il cantante e la sua band si stavano recando a un concerto a bordo del loro van, direzione Venafro, provincia di Isernia, quando si sono trovati coinvolti in un sinistro con un camion che è arrivato loro addosso.

Stash e i The Kolors, l’incidente e il post per i fan

È stato lo stesso Stash a informare i fan dell’accaduto attraverso una foto, pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui si vedeva il vetro della vettura su cui viaggiavano completamente in frantumi. Ad accompagnare lo scatto le parole del cantante, che ha scritto: “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”.

Non è chiara la dinamica dell’incidente, anche se Stash ha sottolineato che il camion con cui è avvenuto lo scontro stava andando contromano. Ad ogni modo, lui e la band sono usciti illesi dall’impatto e il concerto si è tenuto regolarmente, seppur con un orario di inizio posticipato.

Stash e i The Kolors, il tour in giro per l’Italia

Come ogni estate che si rispetti, sono tante le tappe fissate in giro per l’Italia per Stash e la sua band. Specie in quest’estate 2022 che segna la ripartenza degli spettacoli e dei concerti senza restrizioni.

Partito il primo maggio, il loro Summer Tour ha fatto tappa a Maranello e in Puglia, prima di arrivare in Molise. La band parteciperà anche ad alcuni festival per presentare i nuovi brani e i grandi successi che li hanno resi famosi.

Stash, dagli esordi ad Amici al ruolo di giudice

Per Stash questo è stato un periodo di grandi soddisfazioni personali e professionali: è diventato papà e ora è in attesa del secondo figlio, mentre sul lavoro è tornato ad Amici di Maria De Filippi nel ruolo di giugice al fianco di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Una triade che già nel Serale del 2021 aveva dimostrato di essere ben affiatata e assortita.

Nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Stash ha ripercorso le tappe della sua carriera, quelle che lo hanno portato dall’essere giudicato al giudicare, dal mostrarsi come concorrente al dare un suo parere sui futuri talenti.

“All’inizio non fu facile – ha ricordato durante l’intervista il frontman dei The Kolors – abbiamo portato sul palco di un programma di prima serata quello che fino alla sera prima facevamo nei locali. Non riuscivamo a credere di essere arrivati a portare le nostre creste colorate al pubblico di Canale 5”.

Da lì il successo con i grande pubblico e le vette delle classifiche, fino al grande ritorno alla corte di Maria De Filippi, che negli ultimi due anni lo ha voluto come giudice del Serale, in cui ha dimostrato competenza, ironia e spirito critico.

“Amici è un posto magico – ha spiegato – con loro ci divertiamo tanto, siamo veramente molto affiatati – ha detto – si capisce che ci divertiamo e penso che lo noti anche il pubblico a casa. Quando c’è da lavorare siamo seri però e quindi cerchiamo di essere più attenti, purtroppo non possiamo sempre accontentare tutti”.