“Non voglio morire”: Fedez e gli audio strazianti appena scoperto del tumore

La volontà di non dimenticare, di vivere la propria vita con la consapevolezza di essere riuscito a superare un ostacolo troppo grande che nessuno dovrebbe affrontare. Fedez ha voluto pubblicare sui suoi profili social qualcosa di intimo ma di grande impatto, per ricordare a sé stesso quanti passi avanti abbia fatto negli ultimi mesi e trarre insegnamento dalla vita.

Il rapper infatti ha voluto rendere pubblico un estratto audio di un colloquio con il suo psicologo tra le storie di Instagram, specificando di non voler dimenticare la lezione di vita ricevuta dalla malattia.

Fedez, l’audio straziante con lo psicologo

Fedez ha deciso di divulgare parte delle conversazioni avute con lo psicologo che lo segue da qualche tempo: in particolare ha voluto condividere con i suoi follower un momento davvero straziante, l’audio risalente al momento in cui aveva scoperto di avere un cancro.

“Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas”, ha spiegato il rapper prima di pubblicare gli audio. “Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”.

Dopo la premessa, il cantante ha pubblicato un primo audio nel quale lo si sente piangere disperatamente: “Non voglio morire… Non voglio morire… i miei figli non si ricorderanno neanche di me”, confessa tra il dolore e la paura. “Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”, le parole che Fedez ha scritto a commento dell’audio.

Il rapper ha poi pubblicato uno scatto dei suoi figli, Vittoria e Leone: “Siete la cosa più preziosa che si possa desiderare in un’intera vita“. Nel secondo audio, sempre tra le lacrime, Fedez ha parlato della risolutezza della moglie Chiara Ferragni, che in questi ultimi mesi gli è stata accanto senza lasciarlo solo un attimo: “Alla fine lei è sempre la più forte di tutte”. Anche in questo caso Fedez ha accompagnato l’audio a una didascalia: “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”, ha scritto.

Fedez, la decisione di condividere una parte così intima della propria vita

Le registrazioni pubblicate da Fedez sono un vero e proprio un pugno allo stomaco, ma questo non l’ha fermato dal condividere i suoi ricordi dolorosi. Il rapper ha voluto concludere le storie con una precisazione per evitare ogni polemica: “Prendete queste mie esternazioni come meglio credete: voglia di condividere, manie di protagonismo o narcisismo fine a sé stesso. Non me ne frega molto. Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è tutto normale provare determinate sensazioni. Non siete soli – ha scritto – non siete strani. Là fuori c’è a chi può far bene tutto questo e tanto mi basta”.