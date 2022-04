Fedez, il ritorno a casa da Leone e Vittoria e la sua commozione che tocca il cuore

Fedez è tornato a casa, dopo i giorni più difficili ha potuto finalmente riabbracciare i suoi bimbi: Leone e Vittoria che lo hanno accolto con un enorme cuore di palloncini e una piccola festa in famiglia. Abbracci, risate e baci che hanno commosso il cantante. Un sentimento che tocca il cuore perché è la misura dell’amore che lui prova per i suoi figli e viceversa. Ma anche perché Fedez ancora una volta va al di là del personaggio e mostra l’uomo, caratteristica che in questi anni lo ha fatto apprezzare ancora di più dai suoi fan.

Fedez, il ritorno a casa da Vittoria e Leone

L’emozione del ritorno a casa è ancora più grande se l’assenza è stata causata da una battaglia difficile. Fedez la sua l’ha iniziata il 22 marzo, quando è stato ricoverato dopo aver scoperto di essere affetto da una rara forma di tumore al pancreas. Poi l’intervento e dieci giorni lontano dai bambini, che ha visto attraverso le videochiamate. E Chiara al suo fianco sempre, una roccia, come l’aveva definita lui stesso.

A casa ad attenderlo c’erano i suoi bambini, Leone e Vittoria, con un gigantesco cuore di palloncini. Un bentornato a casa che tocca il cuore e commuove, lo si vede dallo stesso Fedez che, nelle storie sul suo profilo Instagram, si mostra felice, innamorato e poi abbracciato alla piccola Vittoria e in preda alle emozioni.

“Tornare a vivere” ha scritto Fedez in un post Instagram in cui si ha pubblicato alcuni scatti del suo ritorno a casa. E quegli abbracci e quella felicità che è bello rivedere, anche per chi lo segue con affetto e durante questa battaglia ha tenuto il fiato sospeso con lui e la sua famiglia. C’è un video con Leone e uno con Vittoria. E poi ci sono le Storie da cui emerge tutta la bellezza della parola famiglia, perché trapelano sia l’affetto sia quella punta di ironia che fa parte della famiglia Ferragnez e che è bello ritrovare nuovamente. Tra i momenti più intensi l’abbraccio nelle storie tra Fedez e la piccola Vittoria durante il quale il cantante non ha trattenuto la commozione.

Fedez, la malattia e il sostegno della famiglia

Il 17 marzo Fedez aveva raccontato di essere malato, con le lacrime agli occhi aveva voluto condividere con i suoi follower un momento profondamente delicato e difficile della propria vita. Dall’annuncio i messaggi di supporto dei personaggi del mondo dello spettacolo e dei tanti fan sono stati costanti. Poi il ricovero al San Raffaele di Milano, l’intervento e le parole dopo: per raccontare del raro tumore neuroendocrino al pancreas. Al suo fianco c’è sempre stata Chiara Ferragni, che solo dopo ha voluto condividere come la famiglia ha affrontato quei momenti difficili.

Infine le dimissioni, con quelle parole che ha condiviso con tutti all’uscita dell’ospedale San Raffaele di Milano: “Sto bene”.

Ora Fedez è tornato a casa e la sua felicità è palpabile. Del resto lo aveva detto lui stesso nei giorni precdenti alle dimissioni: “Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”.