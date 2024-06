“Se mi dicono una cosa, faccio il contrario”: mantra che guida il 99% degli adolescenti e, ultimamente, il più che trentenne Federico Lucia. Perché è così che ha motivato la scelta di approdare sulla più famosa delle piattaforme per contenuti osé, Fedez. Il rapper vanta una ex moglie, due figli, un cagnolino e, presto, anche un canale su OnlyFans.

Fedez aprirà un canale OnlyFans

Nella puntata de La Zanzara in onda nella serata di giovedì 20 giugno 2024, quel provocatore per professione di Giuseppe Cruciani ha parlato di Fedez. “Mi ha autorizzato a dirlo” ha specificato, riportando la seguente – inaspettata – notizia: “Fedez apre un canale OnlyFans”. A raccontarlo a Cruciani è stato lo stesso rapper, con dei messaggi audio che lo speaker di Radio24 ha interamente mandato in onda. La notizia, insomma, riporta fonti a dir poco autorevoli.

“Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro un canale” afferma l’ex marito di Chiara Ferragni senza riuscire a trattenere una risata. Fa ridere, dice lui, “perché tutti mi consigliano che devo ripulirmi l’immagine e io ‘tac’ faccio il canale”. Ed ecco che torna, prepotente, il mantra adolescenziale di cui parlavamo all’inizio.

Per lo meno, sembra che il rapper non sia intenzionato a denudarsi. E quando Cruciani chiede se è intenzionato a realizzare contenuti hard, risponde: “Ma no, niente sesso esplicito”. Seguirà l’esempio delle superstar americane che “lo usano per parlare dei ca**i loro”. Ma il vero motivo per cui arriverà su OnlyFans, ribadisce questo Peter Pan tatuato, non è per fare come gli americani, non per guadagno (anche se quello forse sì, sempre e comunque), non per stare più vicino ai fans.

“Più in generale – sente proprio l’urgenza di sottolineare l’autore dello scherzo telefonico più criticato della stagione – quando tutti ti dicono di fare una cosa, non so perché, ma a me viene voglia di fare l’esatto contrario”. Contento lui.

Le ragazze OnlyFans alla festa di Fedez

Quando parla della “collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America” Fedez non specifica di cosa si tratti. Ma recentemente sono emerse rivelazioni su altri modi con cui il rapper e i suoi colleghi utilizzano la piattaforma e chi ci lavora. Al party organizzato per il lancio di Sexy Shop – il brando con Emis Killa dove spicca la frecciatina contro Chiara Ferragni – erano presenti numerose creator OnlyFans, pare personalmente scelte dal rapper.

A raccontarlo è stata Manuela La Cetacea che, sul settimanale Gente, ha spiegato di essersi occupata di trovare delle ragazze immagini da portare alla festa dei due rapper: “Se servono ragazze carine me lo chiedono perché ho molti contatti nell’ambiente. Se le ragazze scarseggiano a una festa succede che me lo chiedono. Chi fa OnlyFans poi è più propensa a essere una ragazza immagine in un contesto del genere”.

I requisiti necessari: “Per entrare dovevi avere una bella presenza, con i tacchi, carina e con un po’ di follower. – ha spiegato La Cetacea – Ma per essere invitate serve l’approvazione, da quel che so, di Fedez e dei suoi amici, tipo Taxi B che era alla festa con lui. Si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze e dicono ‘questa sì’, ‘questa no’”. La ragazza immagine è un lavoro, ma pare che l’ambiente rap non creda meriti un compenso: “Alla festa di Fedez le mie amiche sono venute gratis. Quando invece fai la comparsa nei videoclip allora magari ti pagano 50 o 100 euro”.