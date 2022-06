Elisabetta Gregoraci, single “a causa” di Briatore e Nathan

Fonte: Getty Images Cannes 2022, Elisabetta Gregoraci principessa ma Eva Longoria è pazzesca

Elisabetta Gregoraci è ormai abituata a essere oggetto di gossip. Non c’è mossa che faccia che non venga ripresa dai giornali, che si tratti di un outfit particolarmente riuscito, di un’uscita tra amiche o di uno scatto tenero con il figlio.

Tutta questa popolarità, però, nasconde un risvolto della medaglia non sempre facile da gestire, specie quando si tratta di relazioni. La sua storia (infinita) con Flavio Briatore e il legame particolare che continua a tenerli uniti non sono semplici da gestire per chiunque provi ad avvicinarsi alla showgirl, come lei stessa ha ammesso.

Elisabetta Gregoraci, la figura ingombrante di Briatore

Quello tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è stato un amore in cui in pochi credevano inizialmente. Lei così giovane, bella e con ambizioni nel mondo dello spettacolo, lui uomo maturo e imprenditore di successo: per tanti era una relazione di convenienza destinata a consumarsi in fretta. Invece la storia ha smentito tutti, con un matrimonio durato più di dieci anni e un figlio, Nathan, che li vede vivere la genitorialità in modo sereno e condiviso, pur dopo la separazione.

E forse, proprio il fatto che tra loro ci sia ancora un rapporto così stretto e affiatato, rende difficile a Elisabetta trovare un altro uomo che accetti la situazione e sappia gestirla.

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata – ha detto in un’intervista al settimanale Grazia – “Aggiungiamo che poi ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima al di là del mio aspetto”, ammette.

Elisabetta Gregoraci, la preoccipazione per Nathan

Essere madre per la showgirl è la ricompensa più grande che la vita avrebbe potuto darle. Lo si è visto quando ha partecipato al Grande Fratello Vip: Elisabetta ha sempre avuto bene in mente che dall’altra parte delle telecamere suo figlio la stesse guardando e si è comportata di conseguenza, evitando di lasciarsi troppo andare anche quando la situazione le avrebbe concesso un po’ di frivolezza.

Nel corso dell’intervista la presentatrice di Battiti Live spiega come la notorietà e il suo legame con Briatore in alcuni casi le abbiano messo i bastoni tra le ruote, rendendole difficile capire chi si avvicinasse a lei per affetto o interesse. Una lezione che ha imparato bene, ma che al momento non vuole tramandare al figlio, per non renderlo cinico di fronte alla vita e alle relazioni.

“Nathan è come me. Ma non voglio metterlo in guardia e dirgli ‘Stai attento, qualcuno si avvicinerà a te solo per il tuo nome’, perché voglio che viva sereno“.

Battiti Live, l’estate in musica di Elisabetta Gregoraci

Per la stagione estiva Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare alla conduzione di Battiti Live, il consueto appuntamento con le hit che ascolteremo per tutte le vacanze, cantate dal vivo durante una tournée per il Sud Italia. Lo show quest’anno andrà in onda dal 5 luglio in prima serata su Italia 1, ma le serate si svolgeranno il 17 giugno a Bari, per poi spostarsi a Gallipoli e concludersi a Trani. Intanto, la conduttrice si è potuta godere questo primo accenno di bella stagione nella sua Montecarlo, insieme all’amato Nathan.