Briatore: Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. La reunion delle ex su Instagram

Riunire le ex non è da tutti. Non è affatto semplice mantenere dei rapporti cordiali, soprattutto quando gli amori finiscono in modo brusco e si consumano velocemente. Non è il caso di Flavio Briatore che, per il Gran Premio di Monaco, è riuscito a scattare una foto che è già entrata nella storia: è insieme a Heidi Klum, Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci. Un’impresa per chiunque, ma non per l’imprenditore, che è ancora legato a molte delle donne che ha frequentato nella sua vita.

Flavio Briatore, la foto su Instagram con Gregoraci, Klum e Campbell al GP di Monaco

Il Gran Premio di Monte Carlo è stato lo scenario perfetto in cui ritrovarsi insieme. Nel paddock, infatti, non è sfuggita la reunion: con Elisabetta, Naomi e Heidi, Briatore ha avuto delle storie importanti, ma non solo. Insieme alla Gregoraci, ha avuto il figlio Nathan Falco, così come dalla relazione con la Klum è nata Leni. Un ritratto che sembra quasi incredibile: quanti di noi riuscirebbero a scattare una foto insieme agli ex? Ben pochi, forse.

E c’è da dire che le reazioni delle donne non sono state per nulla deludenti. No, contrariamente a quanto si possa pensare, non c’è stato alcun capriccio. Semplicemente, si sono prestate volentieri a un momento iconico, che mostra come anche tra le ex di un fidanzato comune possa esserci il sereno (e nessuna invidia o rappresaglia). Naturalmente, Briatore è stato a dir poco felice di condividere lo scatto su Instagram.

I rapporti di Briatore con Elisabetta, Heidi e Naomi

Ci sono rapporti tra ex che non sono per nulla da prendere come esempio né modello. Sì, non è facile riuscire a mantenere dei rapporti: c’è chi desidera semplicemente andare avanti, senza soffermarsi troppo sui legami del passato. Ma c’è anche chi non ha mantenuto per nulla un buon rapporto, tutt’altro, e chi ancora riesce a trascorrere del tempo con gli ex senza alcun rancore o rimorso.

Questo è il caso di Flavio Briatore, che ha sempre speso delle parole bellissime per tutte le sue ex. In ogni intervista non ha mai detto una scorrettezza, anzi. Le sue relazioni sentimentali sono sempre terminate nel migliore dei modi, rispettandosi, senza alcuna “guerra”. Un profondo senso di stima e di affetto lo lega alle sue ex, ed è forse proprio questo il motivo per cui la foto risulta naturale e per nulla forzata. Non c’è traccia di imbarazzo: i sorrisi sono oltretutto meravigliosi.

Il legame profondo tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Con Elisabetta Gregoraci, negli ultimi tempi, si è addirittura mormorato di un ritorno di fiamma, proprio in virtù del loro legame. Ma sono andati avanti, in realtà: c’è una splendida amicizia, anche e soprattutto per il figlio, Nathan Falco. Elisabetta c’è stata sempre, per Flavio: come dimenticare il supporto che gli ha offerto quando si è operato, o la sua presenza al compleanno? Un amore che si è trasformato in qualcos’altro, ovvero una bella amicizia, che va ben oltre qualsiasi classificazione forzata.