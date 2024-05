Mara Venier, diffusa falsa intervista a Sallusti. “Sono disperata, ho sporto denuncia”

Fonte: IPA Mara Venier

Dopo un periodo sicuramente non facile, arriva un brutto scherzo per Mara Venier, che ancora una volta è stata vittima di azioni illecite portate avanti grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. La nota conduttrice televisiva ha infatti fatto sapere che la sua immagine è stata utilizzata in modo illegittimo per promuovere alcune false iniziative finanziarie.

Mara Venier, l’uso improprio della sua immagine

Mara Venier è, ancora una volta, vittima del deepfake. La nota conduttrice televisiva, che era già stata coinvolta in una situazione simile lo scorso ottobre quando venne pubblicato un video in cui sembrava invitasse gli italiani ad investire 250 euro in un progetto finanziario, è tornata nel mirino di coloro che utilizzano in modo illecito l’intelligenza artificiale.

Già parlando dei fatti avvenuti lo scorso anno, Mara si era detta estranea ai fatti, pronta a muoversi portando avanti azioni legali. Dichiarazioni che, però, pare non abbiano spaventato a sufficienza. Venier è infatti comparsa in una video intervista ad Alessandro Sallusti in cui promuove servizi di trading: un’intervista che, chiaramente, non è mai avvenuta. Immagini create a tavolino, che riportano ancora una volta Zia Mara a dover fare i conti con situazioni mai vissute e che non solo ledono la sua immagine, ma mettono in pericolo coloro che pensano siano autentiche.

“Sono disperata e preoccupata.” Racconta Mara Venier in una nota divulgata tramite il suo avvocato Giorgio Assumma. “La mia immagine continua ad essere illecitamente utilizzata, anche attraverso l’impiego delle intelligenze artificiali, per promuovere, attraverso siti web, investimenti di piccole somme in danaro in iniziative finanziarie, attuate mediante i Bitcoin, che garantirebbero introiti molto copiosi in tempi brevi. Ieri è stata messa in onda una mia falsa intervista, rivolta al giornalista Alessandro Sallusti, nel corso della quale questi, ovviamente a sua insaputa, ha dimostrato ed illustrato quale sarebbero i grandi e sicuri vantaggi che la iniziativa è in grado di procurare ai risparmiatori.”

Le azioni legali di Mara Venier

Anche in questo caso, Mara ha giustamente deciso di non ignorare la situazione e di denunciare il fatto, gravissimo, all’Agcom. “Il mio avvocato Giorgio Assumma ha già inoltrato, per mio conto, una denuncia urgente alla Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato – spiega la conduttrice – affinché dia avvio ad un procedimento sanzionatorio, a danno del soggetto che ha, sotto falsa denominazione, realizzato la illecita iniziativa. Come è noto, tale Autorità interviene, in tutti i casi analoghi al suddetto, per inibire la continuazione dell’attività illegale e per comminare le sanzioni pecuniarie del caso. Anche il giornalista Sallusti, a quanto mi risulta, ha intrapreso una propria azione legale”.

Sfortunatamente, non è la prima volta che l’intelligenza artificiale viene utilizzata per manipolare immagini e voci di persone note al pubblico e non solo. Da Fazio, passando per Francesca Fagnani, fino a Giovanna Botteri, in moltissimi hanno dovuto fare i conti con situazioni in cui la loro immagine è stata sfruttata per scopi fraudolenti. Non solo: in moltissimi, ultimi Rose Villain e Damiano David, frontman dei Maneskin, hanno fatto sapere che sul web sono circolate immagini che li riguardano totalmente manipolate. Un uso scorretto della tecnologia e che, come è giusto, deve essere denunciato.